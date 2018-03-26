Fishing Strike oyunu dünyaya açılmadan önce Türkiye’de

Netmarble yepyeni bir mobil oyunu oyunseverlere sunuyor. Balık tutma oyunu rengarenk dünyasıyla heyecan dolu bir balıkçılık deneyimi sunuyor.

Balık tutma oyunu Fishing Strike dünyada oynanmaya başlamadan önce Türkiye’de oynanmaya başlıyor. Oyun kısa bir süre sonra ise resmi açılışı yapılarak, tüm dünyada oynanmaya açılacak.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun firması olan Netmarble Games Corp., mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike’ın Türkiye, Kanada, Danimarka, Singapur ve Malezya’da Apple App Store ve Google Play üzerinden indirilerek oynanabileceğini duyurdu.

Fishing Strike, dünyanın dört bir yanından gerçek dünya balıkçılık alanlarına seyahat ederken ve avcıların benzersiz yetenek ve ekipman seti ile balıklarla stratejik ve canlandırıcı savaşlar yapabildiği, avcı balık arasında dinamik bir oyun vaat eden, tamamen yeni bir mobil balıkçılık deneyimi sunuyor. Oyunda yakalanabilecek 500 farklı balık, aralarında seçim yapılabilecek 30 avcı, araştırılacak 6 farklı bölge ve çeşitli oyun modları olacak.

Oyunda, temiz sularda balık avlamak için eşsiz bir Smart View sistemi ile desteklenen böylece oyuncular avlamak istedikleri balıkları seçmesine olanak verecek dinamik su altı görüntüleri bulunmakta. Sanal gerçeklikte ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle balık avlama seçeneğini sunan ilk balık tutma oyunu olan Fishing Strike’ta oyuncular, yakaladıkları balıkları kendi akvaryumlarında 360 derece kamera açılarıyla görmenin tadını çıkarabilecek ve mobil cihazlarının kameralarıyla balıklarını gerçek dünyada çekecekleri şeylere dahil edebilecekler.

Fishing Strike şu anda App Store® ve Google Play™ Türkiye mağazalarından, çok yakında da dünyanın her yerinden indirilip oynanabilecek.

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