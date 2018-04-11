Fortnite, V3.5 Güncellemesiyle karşımızda.

Oyunun bu haftaki güncellemesiyle oyuncuların sabırsızlıkla bekledikleri tekrar oynatma özelliği, 50’ye 50 takım savaşları, yeni karakterler ve silahlar oyuna ekleniyor.

Epic Games’in on milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan çevrimiçi PvP hayatta kalma oyunu Fortnite’ın V3.5 güncellemesi, oyuncuların bir süredir beklediği özelliklerin yanında pek çok sürprizi de içinde barındırıyor.

Haftalık güncellemeyle oyuna eklenen özelliklerden ilki Battle Royale moduna gelen Portatif Kaleler. Nadir bulunan bir eşya olan Portatif Kale’den 5 tanesini çantada taşımak mümkün. Küp şeklindeki Portatif Kale atıldığında, düştüğü yerde anında bir kale ortaya çıkıyor. Metalden yapılan ve 3 katlı olan bu kaleler kritik anlarda hayat kurtaran birer sığınak olacak.

V3.5 güncellemesinin oyuna eklediği bir diğer şey ise 50’ye 50 kişilik iki takımın hayatta kalmak için mücadele edeceği bir maç türü. 50’ye 50 v2 adlı bu oyun türü sınırlı süreliğine oyunda olacak ve oyuncular Ekip Görevleri haricindeki Günlük ve Haftalık Görevlerini bu oyun modunda da yapabilecekler.

Bu güncellemenin getirdiği en heyecan verici özelliklerden biri ise Tekrar Oynatma sistemi. Oyuncular artık Fortnite Battle Royale’in heyecan dolu mücadelelerini kaydedip, oyundan sonra istedikleri açıdan seyredebilecekler. Tekrar sisteminin sunduğu pek çok farklı kamera açısı, oynatma seçenekleri ve sinematik kamera ayarları oyunculara hikâyelerini çarpıcı biçimlerde paylaşma imkânı sunuyor.

Fortnite’ın V3.5 güncellemesi bunların yanında pek çok yenilik ve değişiklik getiriyor. Güncellemeyle ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.epicgames.com/fortnite/tr/news/v3-5-pat… adresini ziyaret edebilirsiniz. PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac ve iOS platformlarında tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite Battle Royale’i indirmek için http://www.epicgames.com/fortnite/tr/ adresini ziyaret edin.

İşte yeni Portatif Kale.

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