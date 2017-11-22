Gameloft’un “Black Friday” sürprizi!

Gönderen - - Genel, Haber ,
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ABD’ de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan “Black Friday” artık hey yerde.

Gameloft’un 2017 Black Friday indirimleri, 21Kasım Salı günü itibariyle başladı. İlk güne özel, Gameloft oyunlarının* oyun içi ürünlerinde %50’ye varan indirimler, oyuncuları bekliyor. Black Friday indirimleri, Asphalt 8: Airborne, Blitz Brigade, Dragon Mania Legends, March of Empires, Sniper Fury, World at Arms gibi popüler oyunlarda dokuz gün boyunca devam edecek. Black Friday İndirimleri ise 21 Kasım-29 Kasım arasında, dokuz gün boyunca devam edecek. Black Friday İndirimleri tam olarak 24 Kasım’da başlayacak.

*Hangi Gameloft oyunlarında Black Friday indirimleri olduğunu öğrenmek için; -http://www.gameloft.com/tr/black-friday- promotions/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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