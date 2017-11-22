Gameloft’un “Black Friday” sürprizi!

ABD’ de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan “Black Friday” artık hey yerde.

Gameloft’un 2017 Black Friday indirimleri, 21Kasım Salı günü itibariyle başladı. İlk güne özel, Gameloft oyunlarının* oyun içi ürünlerinde %50’ye varan indirimler, oyuncuları bekliyor. Black Friday indirimleri, Asphalt 8: Airborne, Blitz Brigade, Dragon Mania Legends, March of Empires, Sniper Fury, World at Arms gibi popüler oyunlarda dokuz gün boyunca devam edecek. Black Friday İndirimleri ise 21 Kasım-29 Kasım arasında, dokuz gün boyunca devam edecek. Black Friday İndirimleri tam olarak 24 Kasım’da başlayacak.

*Hangi Gameloft oyunlarında Black Friday indirimleri olduğunu öğrenmek için; -http://www.gameloft.com/tr/black-friday- promotions/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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