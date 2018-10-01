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GM 9 Pro kullanıcılarının deneyimleyeceği, Android™ 9 Pie ile General Mobile, en güncel Android deneyimini yaşatacak.

Google ile olan işbirliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, güncellemeler konusunda da iddiasını sürdürüyor. General Mobile, Google’ın yeni işletim sistemi Android™ 9 Pie Beta versiyonunu geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro kullanıcılarıyla buluşturuyor. Bu sayede General Mobile kullanıcıları Android işletim sisteminin en güncel versiyonuna kavuşmuş oldu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar yeni geçiş animasyonları, all in one ana ekran butonu, yeni ses kontrol arayüzü, değiştirilebilir navigasyon bari gibi birçok yenilikten faydalanabilecek.

Android™ 9 Pie Beta güncellemesi kullanmak isteyen GM 9 Pro kullanıcıları, kayıt formuna aşağıdaki linkten ulaşabilecek ve işlemi gerçekleştirebilirler.

GM 9 Pro kullanıcıları Android™ 9 Pie güncellemesinin asıl sürümünü yılın son çeyreğinde kullanmaya başlayabilecek.

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