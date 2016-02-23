GRAV artık Türkçe!

Bir süredir erken erişimde yer alan ve bizim de ilk bakış testini yaptığımız “GRAV” artık resmi olarak Türkçe!

Görselleri, eşsiz dünyası ve sürükleyici oynanışı ile büyük beğeni toplayan GRAV nihayet resmi Türkçe dil desteğiyle oyuncuların karşısına çıkıyor.

Daha önce Blues&Bullets’a resmi Türkçe dil desteği getiren Odysa yerelleştirme ekibi yeni bir resmi projeyle tekrar karşımıza çıkmış oldu böylece. GRAV, BitMonster adlı bir firma tarafından üretilen indie bir yapım ve fütüristik hayatta kalma öğelerine sahip. Oyunun asıl olayı multiplayer olmasına rağmen uzun soluklu bir tutorial tadında tek kişilik oynanış da mevcut.

Gezegen gezegen dolaştığımız açık bir dünyaya sahip GRAV’da oyuncular kendi üslerini kuracak, bu üsleri savunacak, yabancı yaratıkları avlayacak, çeşitli silahlar ve zırhlar yapıp, tehlikelerle dolu bir evrende diğer oyuncularla birlikte hayatta kalmaya çalışacak.

Özellikle, incelikle tasarlanmış fütüristik teması ve Unreal Engine ile oluşturulmuş göz alıcı görselleriyle dikkat çeken GRAV, Türkçe dil desteğiyle tüm oyuncuları bekliyor.

GRAV Steam Mağaza Sayfası: http://goo.gl/NgRRTD

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