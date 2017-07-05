GTA V’e gelecek olan Liberty City modu iptal edildi

Rockstar’ın açık dünya oyunu GTA V son zamanlarda oyunun en önemli mod yapımcısı OpenIV ile sorunlar yaşıyordu.

Take-Two, OpenIV modlarına ve diğer modlara engel getirerek mod olayını online tarafında tamamen kaldırmıştı. Daha sonra gelen tepkilerle modları single player’da serbest bıraktı. Ancak yine bir sorun daha ortaya çıktı. OpenIV, hazırladığı önemli GTA V modu Liberty City’yi iptal etmek zorunda kaldı.

OpenIV, GTAForums’da yaptığı açıklamada hiç bir zaman online modlamaya destek vermediklerini ve vermeyeceklerini, Rockstar’ın modlama politikasına uyacaklarını açıkladı.

Take-Two, modlama konusunda online tarafı ele alıp single player’ı rahat bıraksa da belli başlı kuralları var. Online tarafa etki edecek hiç bir şeyi kabul etmiyorlar ayrıca diğer Rockstar IP’lerinden (kendi yapımları RDR, GTA Liberty City vb.) herhangi birinin oyuna modlanmasına müsade etmiyorlar. Bu da Liberty City’ye güle güle demek anlamına geliyor. Bu kurallardan ve üzerinde uzunca çalışılmış olan Libery City’nin iptalinden sonra OpenIV çalışanları başka büyük bir mod üzerinde çalışır mı bilinmiyor.

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