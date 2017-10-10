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Nesilden nesle aktarılan oyun kültüründe eğlencenin yanı sıra rekabetin de olduğunu bilirsiniz.

Dökülen ter ve gözyaşlarının sonunda birçok rekor kırılmış ve bunlar kitaplara yazılmıştır. Her sene çıkan Guinness World Record Gamer’s Edition bu senede oyun severlerin karşısında. Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümü öğretim görevlilerinden ayrıca dergimizin editörlerinden biri olan Ertuğrul Süngü’nun de Türkçe Editörlüğünü yaptığı kitabı zevkle okuyacağınız kesin.

Akıl almaz rekorlar, inanılmaz istatistikler, ilham verici hikâyeler, ödüller, röportajlar, oyun dünyasındaki teknolojik gelişmeler ve göz kamaştıran fotoğrafları içinde barındıran kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

En sevdiğiniz oyunlar arasındaki Mario, Overwatch, FIFA, WWE, Tekken, Street Fighter ve Rocket League’e dair inanılmaz rekor kayıtları, özel süper kahraman bölümü ve 2016’nın en büyük başarısı, oyun tarihine damgasını vuran Pokémon GO’nun en ilgi çekici hikâyeleri ile bir arada.
Eğer oyun oynama seviyorsanız bu kitabı kaçırmak istemezsiniz. Bizden söylemesi.

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