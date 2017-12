Heroes of the Storm bağımlılık yaptı!

Yaşasın LEVEL Online! Neden? Çünkü istediğimiz konu hakkında yazabiliyoruz! Şöyle açıklayayım, başlığını okuduğunuz bu yazıyı dergide yazabileceğimiz bir bölüm neredeyse yok. Haber konusu değil, ilk bakış-inceleme hiç değil. Ancak köşe yazısı olarak koyabiliriz, onda da hakkımdan feragat ettiğim için yersiz kaldım ve imdadıma LEVEL Online yetişti.

Bildiğiniz üzere kapalı beta aşamasından beri Heroes of the Storm oynamaktayım ve oyuna adım attığımdan beri, oynamadığım gün neredeyse yok. Her gün açılan quest’leri yapmak, bayağı “çocuğu okula bırakmak” gibi bir görev benim için ve bunu da inanılmaz bir zevkle yapıyorum.

Online oyunlardan genelde kısa sürede sıkılan biri olarak, oynadığım en uzun online oyun da yine bir Blizzard yapımı olan World of Warcraft’tan başkası değildi. Tabii WoW bu, tüm dünyayı avcunun içine almıştı fakat Heroes of the Storm, bir MMORPG bile olmadan, nasıl oldu da beni içine bu kadar çekti.

Bir süredir bunun yanıtını arıyorum ve ilk nedeni buldum bile: Bu oyunda başarılı olmak zor değil. Bir CS GO’yu örnek alalım. Refleksleriniz iyi değilse, mouse kontrolünüz kötüyse oyunda başarılı olmanıza imkan yok. CS GO da değil, birçok online FPS’de durum böyle. HotS ise bir MOBA olmasından mütevellit size düşünme süresi veriyor. İşin içinde “arkamdan yaklaşmışlar, uzaktan ateş etmişler, beni oradan nasıl gördüler” gibi durumlar olmayınca da oyunu rahatlıkla oynamak mümkün.

İşin strateji boyutu da bir hayli iyi. Oyunu arkadaşlarınızla oynarsanız ve iletişim halinde kalırsanız, karşı takım da dağınık tiplerden oluşuyorsa başarılı olmamanız çok zor. Arkadaşınız yoksa bile rastgele bir araya gelmiş beş kişi de oyunda gayet iyi iş başarılabiliyor; yeter ki seçtiğiniz karakteri iyi tanıyın.

Başarılı olabilme hususunun yanında maçların kısa sürmesi ve her maçın farklı bir heyecana sahip olması da enteresan bir çekicilik yaratıyor. Bir karakteri seçtikten sonra, haritanın ne olduğunun da ortaya çıkmasıyla birlikte, “Bakalım nasıl bir maç olacak?” sorusu geliyor hemen aklıma. Düşünün ki 700 tane maç yapmışım, halen bu soruyu soruyorum. Bunun nedeni de her maçın birbirinden farklı geçmesi. HotS’ta, haritalarda yer alan görevler de oyuna müthiş bir dinamizm getiriyor. Bir maçta kimse görevlerle ilgilenmiyor, bir maçta görevleri direkt olarak bizim takım hallediyor, bir maçta görev alanlarında müthiş çarpışmalar oluyor… Her maçta farklı bir mücadele söz konusu anlayacağınız.

Bir başka güzellik de elbette karakterler. Oyunda 5 tane karakter olsaydı oyunu çoktan bırakmıştım fakat her karakter, farklı bir heyecan getiriyor oyuna.

Zeratul’u mu seçtim? Biliyorum ki amacım savaşın ortasına atılmak değil, sağlık puanı azalmış birilerini takip edip haklamak. Butcher’a mı karar verdim? Biliyorum ki teke tek dövüşte herkesi indirebilir, kaçmaya çalışanları yerlerine mıhlayabilirim. Sylvanas’la mı oynayacağım? Shadow Dagger’ın Vulnerability özelliği gelene kadar sabredip sonra takıma başarının yolunu açabileceğimin hayalini kurarım.

Farklı karakterlerin, gerçekten birbirlerinden bayağı farklı oynanışlara sahip olmasıyla oyunda yaşayacağınız tecrübe de bambaşka oluyor.

HotS’u diğer MOBA’lardan farklı kılan “item ve yetenek ağacı eksikliği” durumuysa oyuna büyük bir denge getirmiş durumda. Yani nedir, karşı takımda benden üstün olabilecek kimse olmadığını her zaman biliyorum. Hepimiz 1. seviye çömezler olarak oyuna bırakılıyoruz ve neredeyse eşit şartlarda ilerleyerek maçı devam ettiriyoruz.

Tüm bunlara oyunun muhteşem görselliği de eklenince, hayatımda yaşamadığım tarzda bir tecrübeyle baş başa kalıyorum. Heroes of the Storm’dan bırakın sıkılmayı, her geçen gün daha da bağlanıyor, yeni karakterlerin, yeni haberlerin heyecanıyla oyuna daha da sıkı bağlanıyorum. Bir şekilde genlerime MOBA kodu kazınmış da haberim yokmuş meğer…

Tuna Şentuna

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…