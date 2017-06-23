Hey! Pikmin ve Miitopia demo sürümleri çıktı!

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Nintendo’nun yakın tarihte çıkacak 3DS oyunları Hey! Pikmin ve Miitopia , demo sürümlerini Nintendo eShop’ta yayınladı.

Hey! Pikmin, 2 boyutlu bir strateji-puzzle oyunu. Ancak Yoshi’s New Island’ın stüdyosu Arzest tarafından geliştirilen Hey! Pikmin’i, serinin yaratıcısı Shigeru Miyamoto tarafından yakın zamanda geliştirilmeye başlandığı duyurulan Pikmin 4 ile karıştırmayın.

Miitopia ise değişik bir J-RPG. Kendi avatarlarınızı oluşturup savaşabiliyorsunuz. Farklı bir türde olan bu oyunu anlamak için en iyisi bir izleyin derim:

İki oyunun da çıkış tarihi ise aynı. 28 Temmuz’da 3DS exclusive olarak çıkışını yapacak.

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