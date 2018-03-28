10 milyon yükleme sayısına ulaşan Hitman Suikastçi (Hitman Sniper) kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilecek.

Yapımcı Square Enix® Montréal oyunun bugün itibariyle 10 milyon yükleme barajını aşmasını kutlamak amacıyla oyunu -kısa bir süreliğine- ücretsiz olarak mobil oyunculara sundu. Bu kampanya açıklamaya bakılırsa 4 Nisan 2018 tarihine kadar sürecek. Haliyle, eğer ilgi duyuyorsanız fırsatı kaçırmadan oyunu denemenizi tavsiye ederiz.

Ödüllü bir mobil-shooter oyunu olan Hitman Sniper 2014 yılındaki çıkışının ardından birçok oyuncunun beğenisini topladı. Daha sonraları yeni oyun içi görevler, temalar, silahlar gibi birçok yeniliklerle “genç kalmayı başaran” oyun, yapımcıların bu çabasını karşılıksız bırakmamış gibi gözüküyor.

Hitman Suikastçi (Hitman Sniper) oyununu 4 Nisan’a kadar App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…