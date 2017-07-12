Humble Bundle çok uygun fiyata güzel bir Capcom paketi yayınladı. Resident Evil, Dead Rising ve daha fazlasını bu pakette bulabilirsiniz!

Dead Rising 3: Apocalypse Edition, Dead Rising 2, Dead Rising 2: Off the Record, Resident Evil HD REMASTER, Resident Evil 0 HD REMASTER ve daha bir çok oyunu içeren pakete buradan ulaşabilirsiniz.

Toplamda $229 değerinde olan oyunlar arasından istediğinizi seçip, uygun bir fiyata istediğiniz paketi tercih edebilirsiniz. İşte oyunların listesi ve sistem gereksinimleri burada.

Ayrıca Humble Bundle’ın bir diğer güzel etkinliği ise toplanan paralarla yardım kuruluşlarına bağışta bulunması. Humble Bundle her ay farklı bir yardım kuruluşu seçiyor ancak siz bağış yapacağınız yeri kendiniz de belirleyebiliyorsunuz.

Son olarak indirim paketlerini alanlara %10 Humble Bundle 1 aylık abonelik indirimi, %40 Resident Evil 7, %50 Dead Rising 4 veya yine %50 Street Fighter V indirim kuponu bonus olarak veriliyor.

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