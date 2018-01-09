Joshua Llorente’den Overwatch haritaları…

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3D sanatçısı Joshua Llorente Overwatch için üç farklı harita tasarladı ve Jeff Kaplan’ın bile ilgisini çekmeyi başardı.

Overwatch için oyunun hayranı bir 3D sanatçısı tarafından tasarlanan bu haritalar öyle başarılı ki oyunda görmek için sabırsızlanan oyuncular var şimdiden. Unreal Engine 4 ile tasarlanan haritalar en az oyunun kendi haritaları kadar güzel ve detaylı gözükmekte.

Blizzard’ın en yetkili isimlerinden birisinin dikkatini çekmesi de boşuna değil.

İlk haritamız “Cairo”

“Shangri-La”

Diğer bir harita “Favela”

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