Ken Block’tan nefesinizi kesen yeni bir video: Climbkhana!

Motorsporları dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alan; efsanevi Ralli pilotu ve drift şampiyonu Ken Block’un tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından takip edilen videolarına bir yenisi eklendi!

Climbkhana, Monster Energy’nin desteklediği Ken Block’un olağanüstü bir başarı elde ettiği ve ödüllü Gymkhana viral video serisinin yeni nesli. Bu yeni konsept, önceki videolarda izleyicilere sunulan sürüş stillerinin, dünyanın çeşitli yerlerindeki benzersiz yollarda yapılan ralli manevralarıyla bir araya getirilerek oluşturuldu. Ken Block, bu serinin başlangıcı için muhtemelen en ünlü yolu seçti: Colorado Springs’in dışında yer alan Pikes Peak Yolu.

Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı, dünyanın en ünlü tırmanma yarışı. Amerika’nın ikinci en eski yarışı olan (ilki Indianapolis 500’dür) ve düzenli olarak yapılan Pikes Peak, Block’un kariyerinde katıldığı ilk yarışlardan.

Block, şunları söyledi: “Gençliğimde Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışını televizyonda bir veya iki kere izleme şansı yakaladım”. “Çocukken bile orada yarışmanın hayalini kuruyordum çünkü çok destansı gözüküyordu. 2005 yılında bu yarışa katılma fırsatı elde ettim. Ancak kullandığım araba bir Grup N ralli aracı olduğundan öyle bir yüksekliğe uygun güçte değildi! Beygir gücü sebebiyle etkileyici bir deneyim olmadı. Ama yine de yol ve dağ hoşuma gitmişti. Ben de sürekli geçmişe gidip bu deneyimi gerektiği gibi yaşamayı hayal ettim. Bu hayalimin gerçekleşmesi için tıpkı Gymkhana videolarımdaki gibi bir sürüş deneyimi yaşamam ve bunu da 1400 beygir gücüne sahip Hoonicorn’la yapmam gerekiyordu!”

Climbkhana’yı Pikes Peak’te çekmek Block için eşsiz bir fırsattı. Yol yalnızca Tırmanma yarışı için kapatılıyordu ve kimsenin sembol niteliğindeki bu konumu keyfine göre kullanmasına izin verilmiyordu. Yapım aşamasında Block, yönetmenlik görevini uzun süredir Hoonigan’da iş ortağı olan arkadaşı Brian Scotto’ya verdi. Bunun yanında Hoonigan Media Machine çözümü için farklı birinden yardım alındı: Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı’nı Sekiz Defa Kazanan Radical Medya Yönetmenlerinden Jeff Zwart.

Jeff Zwart şu sözleri kullandı: “Pikes Peak’te 16 yıl boyunca yarıştım ve bu süre zarfında bir yarışçının görmüş olabileceği her şeyi gördüğümü sanıyordum. Ancak evim olarak nitelendirebileceğim bu dağda Ken’in sürüş becerilerine şahitlik etmek ve onu yönlendirmek gerçekten inanılmazdı”. “Hem yarış anlamında hem de yapımcılık anlamında Ken’in ve ekibinin büyük bir saygıyı hak ettiğine inanıyorum!”

Block, Pikes Peak’te yol boyunca sıra dışı bir şekilde artan yükseklikle başa çıkmak için 1965 Ford Mustang Hoonicorn RTR’ının daha fazla beygir gücüne sahip olması gerektiğinin farkındaydı. Böylelikle Hoonicorn V2 ortaya çıktı. Tutuş gücü yüksek Toyo R888R lastiklerin performansını her virajda daha da yükselten metanol yakıtlı, çift turbolu ve 1400 beygir gücüne sahip motor, Gymkhana SEVEN, Wild in the Streets Los Angeles filminde gördüğümüz motorun başarılı bir şekilde geliştirilmiş versiyonu. Tüm bunlara rağmen aşırı güçlü motorların ve yüksek rakımların sorun çıkarma ihtimali her zaman var. Block ve ekibi, yapım aşamasında bazı aksilikler yaşadı. Filmi bitirebilmek için, hava ve hazırlık sorunları sebebiyle dağa 12 ay içinde üç farklı etkinlik kapsamında tekrar tekrar gitmek zorunda kaldılar.

Block, aracı şu sözlerle değerlendirdi: “Bu araç olağanüstü”. “Beni gerçek anlamda öldürmek istediğini düşünüyorum! Çift turbo sistemini eklemeden önce sürmekten en çok keyif aldığım araç buydu. Bu aracı sürmek hala çok zevkli ancak lastikler saçma bir şekilde hemen eriyor. Bu canavarla beraber çok tehlikeli olan bu dağda sürüş yaparak, sanırım benim için gerçekleştirmesi oldukça zor olan bir projenin altına girdim. Dünyada bu şekilde sürülebilecek en güçlü AWD tipi araç eşliğinde videoyu tamamlamaya çalışırken ölmediğim için o kadar mutluyum ki!”

Film, Toyo Tires, Ford ve Pennzoil sponsorluğunda Hoonigan Media Machine tarafından yapıldı. İzlemek için: https://youtu.be/Hg6L_7qLIEQ

