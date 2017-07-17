Kingdom Hearts III Oyuncak Hikayesi’nin evreninde geçecek!

Hayalinin Kingdom Hearts’ü Oyuncak Hikayesi evrenine dahil etmek olduğunu söyleyen Tai Yasue’nin rüyaları gerçek oluyor. Kingdom Hearts III 2018’de Oyuncak Hikayesi evreninde bizlerle olacak!

E3 2013’te Final Fantasy XV’in hemen ardından duyurulan oyun için çıkış tarihi 2018 de olabilir 2020’de. O yüzden pek bir şey söylemek şuan için mümkün değil, geciktirme konusunda yapımcılar gayet ünlüler geçmişe bakılırsa. Ancak bu sefer elimizde bir tanıtım videosu mevcut, en azından bu umutlarımızı artırıyor:

Kingdom Hearts II’nin 2005 yılında Square Enix tarafından yayınlanmasının ardından Kingdom Hearts 1.5, Kingdom Hearts 2.5 ve Kingdom Hearts 2.8 gibi bir takım sürümlerle karşılaşmıştık. Bunları saymazsak hayranlar yeni bir oyun için 12 yıldır beklemekteler.

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