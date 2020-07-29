Klipsch ve McLaren işbirliğiyle T10 Gerçek Kablosuz Akıllı Kulaklıklar

Kulaklık ve hoparlör üreticisi Klipsch, efsanevi Formula 1 takımlarından McLaren ile bir iş birliğine imza attı.. Consumer Electronics Show (CES) 2020’de tanıtılan Klipsch McLaren kulaklık koleksiyonunun, sonbaharda tüketiciyle buluşması planlanıyor.

Klipsch x McLaren T10 Gerçek Kablosuz Akıllı Kulaklıklar, yerleşik yapay zekaya sahip bir işletim sistemi içermesinin yanı sıra, kafa hareketleriyle de kontrol edilebilme özelliğine sahip. Bu özelliği ile kullanıcılarına hareket halindeyken sorunsuz bir şekilde kullanım kolaylığı sağlayan akıllı kulaklıklar, ses kontrolü, çift mikrofonlu aktif gürültü engelleme özelliği, mikrofon ile kusursuz telefon görüşmesi ve yüksek kaliteli ses sunuyor. Kulaklıklar bunlara ek olarak özel bir turbo güçlendirme modunu kullanıyor. Yenilikçi taşıma kutusu ise, McLaren’in son teknoloji yarış arabası manyetik kapılarını içeren tasarım felsefesinden esinlenmiş.

Aktif Gürültü Önleyici (ANC) Kulaklıklar

Klipsch x McLaren Kulak Üstü Aktif Gürültü Önleyici (ANC) Kulaklıklar, dünyanın en gürültülü ortamlarına bile dayanacak şekilde tasarlanmış, son teknolojiye sahip çift mikrofonlu gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Kulaklıklar hafızalı kulak yastıkları, şık ve hafif tasarımı, kesintisiz Bluetooth bağlantısı, şeffaflık modu ve 30 saat pil ömrüne sahip. Ayrıca seyahatlerde kullanmak için şarj edebilen cepli bir taşıma kutusuna sahip.

T5 Sport Gerçek Kablosuz Kulaklıklar

Günlük hayatın dinamiklerine karşı tasarlanan Klipsch x McLaren T5 Sport Gerçek Kablosuz Kulaklıklar, her an kuru kalma özelliği ile kulaktan düşmüyor. IP67 sınıfı nem giderme sistemi ve kablosuz şarj özelliğine sahip taşıma kutusuna sahip. Kutu, aynı zamanda toz ve su geçirmez özelliğe sahip. Kulaklarda güvenli bir şekilde düşmeden durmalarını sağlamak için üç ebat sunulan kulak kancası ile kullanılan Sport True Wireless patentli, basınç azaltıcı hafızalı oval kulak silikonları ile özelleştirilerek kulağa rahat bir uyum sağloyor.