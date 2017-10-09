LEGO NINJAGO ile içinizdeki Ninja’yı dışarı çıkarın

LEGO’nun yepyeni oyunu NINJAGO, Warner Bros. ve Bilkom işbirliği ile oyun severlerin beğenisine sunuldu. Oyuncuların en sevdikleri Ninjalardan Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane ve Master Wu tüm yeteneklerini Ninjago adasını, kötü Lord Garmadon ve onun köpekbalığı ordusundan savunmak için kullanıyor. PS4 ve Xbox seçenekleriyle NİNJAGO sizi bekliyor.

Ninjago’nun düşmanlarıyla savaşan oyuncular Ninja savaş becerilerini geliştirip, ustalaşarak üst kademelere çıkabilirsiniz. Ayrıca dövüş becerilerini geliştiren oyuncular, ninjaların düşmana karşı savaşabilmelerini sağlayan Ninjagility sanatına da hakim olabiliyor.

Oyuncular Ninjago’yu birlikte savunmak için Spinjitzu muharebesinin gücünden de yararlanabilir.

LEGO NINJAGO ile her biri kendi eşsiz Mücadele Dojo’suna sahip 8 adet aksiyon dolu mekanda yaşayabilir, savaş haritaları sayesinde, dört oyunculu yarışmalarda arkadaşların ve ailene karşı oynayarak eğlenceyi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz! LEGO oyunlarını seviyorsanız Nnjago’yu kaçırmamalısınız.

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