LEVEL #250 bayilerde!

1997 yılında yayın hayatına başlayan derginiz LEVEL, bu ay 250.sayısını, özel bir sayı ile kutluyor.
Derginiz LEVEL, 250.sayıya özel içerikleri, uzun süredir beklediğimiz yapımların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.
Playstore, World of Warplanes ve Gamubi için hediye kodları!
Türkiye’nin önde gelen dijital oyun platformu Playstore’da 100 TL ve üzeri harcamalarınızda kullanabileceğiniz 20 TL indirim kodu yanında, ilk 1000 takipçimizin sayfadaki QR-Code’u okutarak ulaşabileceği, iki adet premium uçak ve iki garaj slotu içeren World of Warplanes 2.0 bonus kodu ve en popüler oyunların ulusal ve uluslararası eSpor organizasyonlarını, 7/24 çevrimiçi turnuvalarını ve eğlence partilerini gerçekleştiren rekabet odaklı bir sosyal oyuncu platformu olan Gamubi’de kullanabileceğiniz 3500 puan dergide sizleri bekliyor. Gerekli açıklamaları derginizde bulabilirsiniz.
Kapak Konusu: Assassin’s Creed: Origins
Oyunu E3’te denediğimizde de ne kadar potansiyelli olduğunu fark etmiştik ama işte, piyasaya çıkana kadar hep biraz şüphe duyduk, hep “bekleyelim görelim” dedik. Ubisoft Montreal, küçük küçük ama önemli detayları birbirine ekleyerek Assassin’s Creed serisini adeta ikinci hayatına hazırlayıp, AC2’den beri gördüğümüz en iyi AC oyununa imza atmış. İyi olmasını bekliyorduk lakin bu kadarını değil.
132 sayfa, 4 poster!
LEVEL, 250.sayısında karşınıza dört adet dev poster ile (iki adet, önlü arkalı) çıkıyor, üstelik tamamı da uzun süredir bizden talep ettiğiniz yapımlara ait harika görseller. Bununla birlikte bu ay LEVEL tam 132 sayfa, her zamankinden daha dolu, daha kıpır kıpır! 🙂
LEVEL Dergi içeriği
#250
İlk Bakış
Kingdom Come: Deliverance
Fortnite: Battle Royale
Dragon Ball: FighterZ
Sociable Soccer
Monster Hunter: World
A Way Out
Dosya Konusu
2018’in Zombi Temalı Oyunları
Yıl Sonu VR Oyunu Dolu!
İnceleme
Assassin’s Creed Origins
Middle-Earth: Shadow of War
Gran Turismo Sport
ELEX
Forza Motorsport 7
Life is Strange: Before The Storm – Episode 2: Brave New World
Battle Chasers: Nightwar
The Evil Within 2
South Park: Fractured But Whole
Destiny 2 (PC)
WWE 2K18
Dungeons 3
A Hat in Time
Stick Fight: The Game
Cuphead
RUINER
Danganronpa V3: Killing Harmony
Fall of Light
Overgrowth
2Dark
Gundam Versus
Figment
Inmates
Hob
Niche: a genetics survival game
Divided We Fall
Road Redemption
Guild Wars 2: Path of Fire
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım
Kare
Kültür & Sanat
Küheylan
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
Teknik Servis
POSTER
AC: Origins
Attack on Titan 2
Life is Strange: Before The Storm
F1 2017
2 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Berkay Çınar
20 hours ago |
Su P.O.T 2 yerine WWE2K18 posteri veya dahada bilindik bi poster koysaydiniz daha hoş olurdu.Ve LİS ile AC arka arkaya olmasida kotu olmuş.Bu ayı begenmedim.Ama her şey dış görunus degildir.Icinede bakalim :)
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LEVEL
16 hours ago |
LiS ile AC arka arkaya değil yahu. :)
AC / AOT2 - LIS - F1 :)