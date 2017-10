LEVEL #250 bayilerde!

1997 yılında yayın hayatına başlayan derginiz LEVEL, bu ay 250.sayısını, özel bir sayı ile kutluyor.

Derginiz LEVEL, 250.sayıya özel içerikleri, uzun süredir beklediğimiz yapımların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.

Playstore, World of Warplanes ve Gamubi için hediye kodları!

Türkiye’nin önde gelen dijital oyun platformu Playstore’da 100 TL ve üzeri harcamalarınızda kullanabileceğiniz 20 TL indirim kodu yanında, ilk 1000 takipçimizin sayfadaki QR-Code’u okutarak ulaşabileceği, iki adet premium uçak ve iki garaj slotu içeren World of Warplanes 2.0 bonus kodu ve en popüler oyunların ulusal ve uluslararası eSpor organizasyonlarını, 7/24 çevrimiçi turnuvalarını ve eğlence partilerini gerçekleştiren rekabet odaklı bir sosyal oyuncu platformu olan Gamubi’de kullanabileceğiniz 3500 puan dergide sizleri bekliyor. Gerekli açıklamaları derginizde bulabilirsiniz.

Kapak Konusu: Assassin’s Creed: Origins

Oyunu E3’te denediğimizde de ne kadar potansiyelli olduğunu fark etmiştik ama işte, piyasaya çıkana kadar hep biraz şüphe duyduk, hep “bekleyelim görelim” dedik. Ubisoft Montreal, küçük küçük ama önemli detayları birbirine ekleyerek Assassin’s Creed serisini adeta ikinci hayatına hazırlayıp, AC2’den beri gördüğümüz en iyi AC oyununa imza atmış. İyi olmasını bekliyorduk lakin bu kadarını değil.

132 sayfa, 4 poster!

LEVEL, 250.sayısında karşınıza dört adet dev poster ile (iki adet, önlü arkalı) çıkıyor, üstelik tamamı da uzun süredir bizden talep ettiğiniz yapımlara ait harika görseller. Bununla birlikte bu ay LEVEL tam 132 sayfa, her zamankinden daha dolu, daha kıpır kıpır! 🙂

LEVEL Dergi içeriği

#250

İlk Bakış

Kingdom Come: Deliverance

Fortnite: Battle Royale

Dragon Ball: FighterZ

Sociable Soccer

Monster Hunter: World

A Way Out

Dosya Konusu

2018’in Zombi Temalı Oyunları

Yıl Sonu VR Oyunu Dolu!

İnceleme

Assassin’s Creed Origins

Middle-Earth: Shadow of War

Gran Turismo Sport

ELEX

Forza Motorsport 7

Life is Strange: Before The Storm – Episode 2: Brave New World

Battle Chasers: Nightwar

The Evil Within 2

South Park: Fractured But Whole

Destiny 2 (PC)

WWE 2K18

Dungeons 3

A Hat in Time

Stick Fight: The Game

Cuphead

RUINER

Danganronpa V3: Killing Harmony

Fall of Light

Overgrowth

2Dark

Gundam Versus

Figment

Inmates

Hob

Niche: a genetics survival game

Divided We Fall

Road Redemption

Guild Wars 2: Path of Fire

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Kare

Kültür & Sanat

Küheylan

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

Teknik Servis

POSTER

AC: Origins

Attack on Titan 2

Life is Strange: Before The Storm

F1 2017

