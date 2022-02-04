LEVEL #300 bayilerde!

LEVEL, Şubat sayısıyla beraber üçüncü kez dalya diyor!
Kim derdi ki 1997 yılının bir kış günü başlayan serüven binlerce oyunla, binlerce anıyla ve onlarca kişinin emeğiyle 300.sayısına ulaşacak? Evet, bu ay bizim için çok özel ve sizin de çok seveceğinizi umduğumuz bir sayı hazırladık.
Bu ayın en büyük sürprizlerini (dergiyi yüzünüzde bir gülümseme ile okuyacağınızdan çok eminiz!) çok fazla açık etmek istemiyoruz ama LEVEL tarihinin en iyi 100 oyunundan tutun da 2021 yılının en iyi oyunlarına kadar kocaman içerikler sizleri bekliyor.
Ve tabii, çok istediğiniz LEVEL Dijital Arşivi de bu ay sizlerle. 300 sayının tamamına derginizin içindeki rehberi kullanarak erişebileceksiniz.
Nice yeni dalyalara, hep beraber!
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-subat-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#300
İLK BAKIŞ
WARNO
World War 3
DOSYA KONUSU
LEVEL’ın En İyi 100 Oyunu
2021’in En İyi Oyunları
PUBG Battlegrounds
İNCELEME
God of War
Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction
Uncharted: Legacy of Thieves Collection
Expeditions: Rome
Wytchwood
Heavenly Bodies
Road 96
Nobody Saves the World
Yu-Gi-Oh! Master Duel
Praey for the Gods
Aeterna Noctis
Lake
Windjammers 2
Re:Turn 2 – Runaway
Cloud Gardens
Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue
The Good Life
Grow: Song of the Evertree
Fantasian
Marvel Future Revolution
Dirt Bike: Unchained
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Forte (ÖZEL!)
Kare (ÖZEL!)
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
RPG Günlükleri (ÖZEL!)
Teknik Servis (ÖZEL!)
POSTERLER
The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Uncharted: Legacy of Thieves Collection