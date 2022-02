LEVEL #300 bayilerde!

LEVEL, Şubat sayısıyla beraber üçüncü kez dalya diyor!

Kim derdi ki 1997 yılının bir kış günü başlayan serüven binlerce oyunla, binlerce anıyla ve onlarca kişinin emeğiyle 300.sayısına ulaşacak? Evet, bu ay bizim için çok özel ve sizin de çok seveceğinizi umduğumuz bir sayı hazırladık.

Bu ayın en büyük sürprizlerini (dergiyi yüzünüzde bir gülümseme ile okuyacağınızdan çok eminiz!) çok fazla açık etmek istemiyoruz ama LEVEL tarihinin en iyi 100 oyunundan tutun da 2021 yılının en iyi oyunlarına kadar kocaman içerikler sizleri bekliyor.

Ve tabii, çok istediğiniz LEVEL Dijital Arşivi de bu ay sizlerle. 300 sayının tamamına derginizin içindeki rehberi kullanarak erişebileceksiniz.

Nice yeni dalyalara, hep beraber!

LEVEL Dergi İçeriği

#300

İLK BAKIŞ

WARNO

World War 3

DOSYA KONUSU

LEVEL’ın En İyi 100 Oyunu

2021’in En İyi Oyunları

PUBG Battlegrounds

İNCELEME

God of War

Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Expeditions: Rome

Wytchwood

Heavenly Bodies

Road 96

Nobody Saves the World

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Praey for the Gods

Aeterna Noctis

Lake

Windjammers 2

Re:Turn 2 – Runaway

Cloud Gardens

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue

The Good Life

Grow: Song of the Evertree

Fantasian

Marvel Future Revolution

Dirt Bike: Unchained

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Forte (ÖZEL!)

Kare (ÖZEL!)

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

RPG Günlükleri (ÖZEL!)

Teknik Servis (ÖZEL!)

POSTERLER

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: Legacy of Thieves Collection