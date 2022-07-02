LEVEL #303 (Temmuz-Ağustos) bayilerde!

Oyun sağanağı ve yağmurlar durmuş olabilir ama derginiz LEVEL yine dopdolu bir sayıyla bayilerde!
Bu ay kapağımızda dergiyle aynı gün piyasaya çıkan bir oyun, F1 22 var. Netflix’in Drive to Survive serisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de takipçilerine takipçi katan seri, ayın en fazla konuşulan oyunu ile tekrar bizlerle buluştu. Kocaman, detaylı bir inceleme sizi bekliyor.
Bunun dışında Dune: Spice Wars ve V-Rising ilk bakışları, Mario Strikers, Diablo Immortal, The Quarry, Starship Troopers: Terran Command, Old World ve Sniper Elite 5 incelemeleri, En ikonik silahlar ve oyuncu fareleri dosyaları yanında daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.
Posterlerde ise afişini çok beğendiğimiz The Quarry ve Valorant’ın Türk ajanı Fade var!
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
LEVEL Dergi İçeriği
#303
İLK BAKIŞ
Dune: Spice Wars
V Rising
ARMA Reforger
Bastide
My Time at Sandrock
Harvest Days
DOSYA KONUSU
En İkonik Silahlar!
Yeni PlayStation Plus Dosyası
Elimizin Altındaki Eğlence: Oyuncu Fareleri
İNCELEME
F1 22
The Quarry
Diablo Immortal
Mario Strikers: Battle League
Starship Troopers: Terran Command
Sniper Elite 5
Nintendo Switch Sports
The Stanley Parable: Ultra Deluxe
Trek to Yomi
Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters
Loot River
Salt and Sacrifice
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
The Elder Scrolls Online: High Isle
Evil Dead: The Game
King Arthur: Knight’s Tale
Eiyuden Chronicle: Rising
Moss: Book II
Kao the Kangaroo
Old World
Out There: Oceans of Time
Source of Madness
Galactic Civilizations IV
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition
Crowns and Pawns
Card Shark
Soda Crisis
Eternal Threads
Deadcraft
House of the Dead Remake
Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars
Havsala: Into the Soul Palace
PAC-MAN MUSEUM+
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -X: Beyond the Frontier-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Fade (Valorant)
The Quarry
8 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
D A N T E
1 week ago |
(bkz.) Derginin fiyatını biraz daha yükseltip, her ay yayınlasanız daha etik olurdu. 2 ay derginin çıkmasını sadece posterleri için bekleyip, valorant tarzı posterlerle çıkartılması...
-
LEVEL
1 day ago |
Fiyatından ziyade kağıt kriziyle alakalı bir durum, neredeyse tüm dergiler gibi bu dönemi böyle geçirmemiz gerekiyor. İleride tekrar bakılır. :)
-
KAMER
1 week ago |
Oyun meraklısı bizlerin, böyle güzel bir derginin 2 ayda bir cıkmasını yediremiyorum.. hem kendime hemde benim gibi olan kardeslerime.. ne hallere geldik..
-
Çağan Çakır
6 days ago |
Fade posteri efsane olmuş :D
-
semih
3 days ago |
Merhaba posterler iki adet mi yoksa tek adet olup arkalı önlü mü ?
-
LEVEL
1 day ago |
Arkalı önlü tek poster :)
-
Berkay
3 days ago |
keşke f1 posteri de koysaydınız :/
-
LEVEL
1 day ago |
Yetişmedi maalesef. :/