LEVEL Ekim sayısı (#249) bayilerde!

LEVEL #249 – Ekim 2017 sayısı, 1 Ekim tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL, uzun süredir beklediğimiz yapımların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.
Knights of Dungeon’dan 60TL değerinde hediye kodu!
RPG seviyor musunuz? Mobil platformlarda kaliteli bir RPG oyunu mu arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. NTT Game’in merakla beklenen ve büyük beğeniyle karşılanan ARPG oyunu Knights of Dungeon’da kullanabileceğiniz 60TL değerindeki hediye kodu derginiz LEVEL ile birlikte bedava!
Maç sezonu başladı!
Eylül ayı malumunuz, pek çok takım sporu sezonunun başlangıç ayına denk gelmekte. Haliyle biz oyuncuların bu aydan anladığı şu: FIFA, PES, NBA 2K, bolca cips, evde toplaşmalar, offline turnuvalar. Hem EA Sports, hem Konami hem de 2K Sports’un yeni oyunları da bu seneye çok iyi hazırlanmış, en azından firmaların iddiası bu yönde. Gelin bakalım bu oyunların yeni versiyonları kendilerini satın aldırabilecek kadar iyi mi?
Yarış oyunları yeniden yükseliyor: Episode 1
90’lı yılların ikinci yarısındaki FPS istilasından önce simülasyonlar ile beraber en popüler oyun türü olan otomobil yarışları, içinde bulunduğumuz yıl içinde yeniden yükselişe geçmiş durumda. Üstelik bu daha başlangıç! Daha Gran Turismo ve Forza Motorsport 7 piyasada bile yokken Project CARS 2, F1 2017, WRC 7 gibi pek çok alternatif piste çıktı bile. Eh, hızlı olan kazansın.
Dosya Konusu: Kötü çıkış yapan oyunlar
MMORPG’lerin ilk günlerinde yaşadığı bağlantı problemleri, uzun süredir beklenen bir Triple-A oyunun bilgisayarınızı kasmaktan öldürmesi, beklentileri karşılayamaması falan bir tarafa… Mevzu çok daha büyük. Bugüne kadar öyle oyunlar gördük ki yapımcıları muhtemelen emekli olup hayatının geri kalanında balık tutmak falan istemiştir. Fiyasko nedir diye merak ediyorsanız, oyun dünyasının gördüğü en problemli oyunlar sizleri bekliyor.
LEVEL Dergi içeriği
#249
İlk Bakış
Call of Cthulhu
Ni No Kuni II
Need for Speed Payback
Pillars of Eternity II: Deadfire
Sunless Skies
Bigfoot
Dosya Konusu
Kötü çıkış yapan oyunlar
Heroes of the Storm
İnceleme
Destiny 2
FIFA 18
Life is Strange: Before the Storm
Total War: Warhammer II
Divinity: Original Sin 2
NBA 2K18
Pro Evolution Soccer 2018
Marvel vs. Capcom: Infinite
Dishonored: Death of the Outsider
Project CARS 2
ARK: Survival Evolved
Absolver
WRC 7
F1 2017
Tooth and Tail
Albion Online
Yakuza Kiwami
Oriental Empires
Last Day of June
Mario + Rabbids: Kingdom Battle
Don’t Knock Twice
Knack 2
Battlestar Galactica: Deadlock
Distrust
Aven Colony
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım
Kare
Kültür & Sanat
Küheylan
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
POSTER
Destiny 2
The Evil Within II
2 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Berkay
18 hours ago |
Eski sayıları mail atarak ulaşabileceğimi söylediniz 2 mailime de cevap gelmedi yardımcı olur musunuz?
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LEVEL
18 hours ago |
Mail attığınız tarihler nedir?