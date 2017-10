LEVEL Ekim sayısı (#249) bayilerde!

LEVEL #249 – Ekim 2017 sayısı, 1 Ekim tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, uzun süredir beklediğimiz yapımların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.

Knights of Dungeon’dan 60TL değerinde hediye kodu!

RPG seviyor musunuz? Mobil platformlarda kaliteli bir RPG oyunu mu arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. NTT Game’in merakla beklenen ve büyük beğeniyle karşılanan ARPG oyunu Knights of Dungeon’da kullanabileceğiniz 60TL değerindeki hediye kodu derginiz LEVEL ile birlikte bedava!

Maç sezonu başladı!

Eylül ayı malumunuz, pek çok takım sporu sezonunun başlangıç ayına denk gelmekte. Haliyle biz oyuncuların bu aydan anladığı şu: FIFA, PES, NBA 2K, bolca cips, evde toplaşmalar, offline turnuvalar. Hem EA Sports, hem Konami hem de 2K Sports’un yeni oyunları da bu seneye çok iyi hazırlanmış, en azından firmaların iddiası bu yönde. Gelin bakalım bu oyunların yeni versiyonları kendilerini satın aldırabilecek kadar iyi mi?

Yarış oyunları yeniden yükseliyor: Episode 1

90’lı yılların ikinci yarısındaki FPS istilasından önce simülasyonlar ile beraber en popüler oyun türü olan otomobil yarışları, içinde bulunduğumuz yıl içinde yeniden yükselişe geçmiş durumda. Üstelik bu daha başlangıç! Daha Gran Turismo ve Forza Motorsport 7 piyasada bile yokken Project CARS 2, F1 2017, WRC 7 gibi pek çok alternatif piste çıktı bile. Eh, hızlı olan kazansın.

Dosya Konusu: Kötü çıkış yapan oyunlar

MMORPG’lerin ilk günlerinde yaşadığı bağlantı problemleri, uzun süredir beklenen bir Triple-A oyunun bilgisayarınızı kasmaktan öldürmesi, beklentileri karşılayamaması falan bir tarafa… Mevzu çok daha büyük. Bugüne kadar öyle oyunlar gördük ki yapımcıları muhtemelen emekli olup hayatının geri kalanında balık tutmak falan istemiştir. Fiyasko nedir diye merak ediyorsanız, oyun dünyasının gördüğü en problemli oyunlar sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi içeriği

#249

İlk Bakış

Call of Cthulhu

Ni No Kuni II

Need for Speed Payback

Pillars of Eternity II: Deadfire

Sunless Skies

Bigfoot

Dosya Konusu

Kötü çıkış yapan oyunlar

Heroes of the Storm

İnceleme

Destiny 2

FIFA 18

Life is Strange: Before the Storm

Total War: Warhammer II

Divinity: Original Sin 2

NBA 2K18

Pro Evolution Soccer 2018

Marvel vs. Capcom: Infinite

Dishonored: Death of the Outsider

Project CARS 2

ARK: Survival Evolved

Absolver

WRC 7

F1 2017

Tooth and Tail

Albion Online

Yakuza Kiwami

Oriental Empires

Last Day of June

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Don’t Knock Twice

Knack 2

Battlestar Galactica: Deadlock

Distrust

Aven Colony

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Kare

Kültür & Sanat

Küheylan

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

POSTER

Destiny 2

The Evil Within II

