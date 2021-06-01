LEVEL Haziran (#292) sayısı bayilerde!

Yaz ayları geldi çattı ve merakla beklediğiniz derginiz LEVEL bayilerde yerini aldı.
Bu ayın kapak konusunda bizi geren, mutlu eden ve hala aramızda konuştuğumuz Resident Evil Village var. Sekiz sayfalık kocaman incelemede oyunda neleri sevdiğimizi, nelerden tatmin olmadığımızı ve karşı karşıya geleceğimiz birbirinden alternatif mekanları ve düşmanları bulabilirsiniz.
Bunun dışında Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar ve GetsuFumaDen: Undying Moon ilk bakışları, Biomutant, Returnal, Nier Replicant ver.1.22474487139…, Days Gone (PC), Elite Dangerous: Odyssey ve Subnautica: Below Zero incelemeleri ve daha nicesi derginizde sizi bekliyor.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-haziran-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#292
İLK BAKIŞ
Ratchet & Clark: Ayrı Dünyalar
GetsuFumaDen: Undying Moon
Deathloop
Wolfpack
DOSYA KONUSU
Mass Effect
RÖPORTAJ
Shin Murato – Konami
İNCELEME
Resident Evil Village
Returnal
Biomutant
Hood: Outlaws & Legends
Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids
NieR Replicant ver.1.22474487139…
Days Gone (PC)
Elite Dangerous: Odyssey
Subnautica: Below Zero
Saga Frontier Remastered
New Pokemon Snap
Siege Survival: Gloria Victis
The Invisible Hand
Taxi Chaos
Neptunia Virtual Stars
CryoFall
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
Disc Room
Realpolitiks II
Totally Accurate Battle Simulator
Legend of Keepers
I Saw Black Clouds
Journey of the Circle
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Resident Evil: Village
Fallout New Vegas
…
The Last of Us Remastered
Mount & Blade II: Bannerlord
4 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Sungur
3 days ago |
daha güzel bir Tlou posteri yok muydu hocam :(
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John Cooper
3 days ago |
Merhaba planlarinizda RTT temalı (desperados , commandos) ya da Warcraft 3 , age of empires tarzı eski strateji oyunları ile ilgili posterler vermek var mi?
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Emir
3 days ago |
Merhabalar sevgili Level ailesi, size bir sorum olucakdı; dergiburada adlı bi site gördüm aynı sekilde sizin dergilerinizi satıyor ama eski sayılarınızıda bilmiyorum fikriniz varmı ama dergiburada güvenli midir?
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LEVEL
3 days ago |
Dergiburda.com'dan bahsediyorsunuz sanırsak. Dergiburda bizzat kendi sitemiz, güvenle alışveriş yapabilirsiniz. :)