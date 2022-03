LEVEL #301 bayilerde!

LEVEL dolu dolu bir Mart-Nisan sayısıyla, 4 Mart’tan itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Sakin geçen bir Ocak ayının ardından bomba gibi bir Şubat ayını geride bıraktık. Evet, bu ayın kapağında sekiz seneden fazla süredir beklediğimiz Gran Turismo 7 var ama kapak olabilecek nitelikte daha pek çok oyun derginizde sizleri bekliyor.

Önümüzdeki önemde adından çok söz ettirecek olan Ghostwire: Tokyo‘nun ilk bakış izlenimleri, şimdiden tarihin en iyilerinden birisi olduğu söylenen (katılıyor muyuz acaba?) Elden Ring, ilk oyunun başarısını geride bırakıp klasik seviyesine yükselen Horizon Forbidden West, Steam’in en çok oynanan oyunları arasına giren Lost Ark ve zoru seven oyunculara farklı, yenilikçi bir alternatif sunan SIFU bu ayın ağır topları.

Ayrıca çok beğeneceğinizi düşündüğümüz PUBG stickerları da bu ay derginizle beraber hediye.

Son olarak, posterler. Bu ayın posterleri Elden Ring ve Lost Ark. Her iki oyun da sizden çok fazla talep almıştı, umuyoruz ki çok beğenilecek.

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

N11’den satın almak için:Tıklayın

LEVEL Dergi İçeriği

#301

İLK BAKIŞ

Ghostwire: Tokyo

Wartales

Diplomacy is Not an Option

Vampire Survivors

Everything Is For Humanity

DOSYA KONUSU

NFT Dosyası

İNCELEME

Gran Turismo 7

Elden Ring

Horizon Forbidden West

Pokemon Legends: Arceus

Total War Warhammer III

SIFU

Lost Ark

Dying Light 2: Stay Human

ELEX II

GetsuFumaDen: Undying Moon

Martha is Dead

Crusader Kings III: Royal Court

FAR: Changing Tides

OlliOlli World

King of Fighters XV

Edge of Eternity

The Waylanders

Dynasty Warriors 9: Empires

35MM

Infernax

CrossfireX

Vagante

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Elden Ring

Lost Ark