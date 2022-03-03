LEVEL #301 bayilerde!

LEVEL dolu dolu bir Mart-Nisan sayısıyla, 4 Mart’tan itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Sakin geçen bir Ocak ayının ardından bomba gibi bir Şubat ayını geride bıraktık. Evet, bu ayın kapağında sekiz seneden fazla süredir beklediğimiz Gran Turismo 7 var ama kapak olabilecek nitelikte daha pek çok oyun derginizde sizleri bekliyor.
Önümüzdeki önemde adından çok söz ettirecek olan Ghostwire: Tokyo‘nun ilk bakış izlenimleri, şimdiden tarihin en iyilerinden birisi olduğu söylenen (katılıyor muyuz acaba?) Elden Ring, ilk oyunun başarısını geride bırakıp klasik seviyesine yükselen Horizon Forbidden West, Steam’in en çok oynanan oyunları arasına giren Lost Ark ve zoru seven oyunculara farklı, yenilikçi bir alternatif sunan SIFU bu ayın ağır topları.
Ayrıca çok beğeneceğinizi düşündüğümüz PUBG stickerları da bu ay derginizle beraber hediye.
Son olarak, posterler. Bu ayın posterleri Elden Ring ve Lost Ark. Her iki oyun da sizden çok fazla talep almıştı, umuyoruz ki çok beğenilecek.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:Tıklayın
LEVEL Dergi İçeriği
#301
İLK BAKIŞ
Ghostwire: Tokyo
Wartales
Diplomacy is Not an Option
Vampire Survivors
Everything Is For Humanity
DOSYA KONUSU
NFT Dosyası
İNCELEME
Gran Turismo 7
Elden Ring
Horizon Forbidden West
Pokemon Legends: Arceus
Total War Warhammer III
SIFU
Lost Ark
Dying Light 2: Stay Human
ELEX II
GetsuFumaDen: Undying Moon
Martha is Dead
Crusader Kings III: Royal Court
FAR: Changing Tides
OlliOlli World
King of Fighters XV
Edge of Eternity
The Waylanders
Dynasty Warriors 9: Empires
35MM
Infernax
CrossfireX
Vagante
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Elden Ring
Lost Ark