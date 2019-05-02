LEVEL Mayıs (#268) Sayısı Bayilerde!

Derginizin Mayıs sayısı, dopdolu içeriği ve sürprizleri ile tüm Türkiye’de bayilerde…
Bu ayın başardıkları ve başaramadıkları ile en fazla konuşulan oyunu olan Days Gone, LEVEL’ın Mayıs sayısında kapağımızı süslüyor. Oyunu enine boyuna incelediğimiz geniş bir inceleme yazısını derginizin içeriğinde bulabilirsiniz. Ayrıca son yılların en fazla sevilen türü olan Açık Dünya oyunlarını ve bu yılın en fazla beklenen yapımlarından Borderlands 3’ü mercek altına aldığımız dev dosya konuları da derginizde sizi bekliyor.
Sizden gelen taleplere göre seçtiğimiz posterlerde ise bu ay Days Gone, Sekiro: Shadows Die Twice, Borderlands 3 ve Assassin’s Creed III Remastered var.
Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Mayıs sayısı içeriği aşağıda.
LEVEL Dergi içeriği
#268
İLK BAKIŞ
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Hades
Assetto Corsa Competizione
Deck of Ashes
Risk of Rain 2
System Shock Remake
Heat
Samurai Shodown
The Elder Scrolls: Blades
DOSYA KONUSU
Borderlands 3
Açık Dünya Oyunları
İNCELEME
Days Gone
Mortal Kombat 11
Anno 1800
Tropico 6
World War Z
Hearthstone: Rise of Shadows
Battlefield V: Firestorm
Outward
Assassin’s Creed III Remastered
God’s Trigger
Pathway
We! The Revolution
Dangerous Driving
Supraland
Yoshi’s Crafted World
War Party
Super Dragon Ball Heroes: World Mission
Heaven’s Vault
Snooker 19
Xenon Racer
Wounded
Islanders
Don’t Escape: 4 Days in a Wasteland
A Case of Distrust
One Finger Death Punch 2
Baba is You
Warcraft: Orcs & Humans
Warcraft 2
Diablo
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Art Kaede
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
POSTERLER
Days Gone
Sekiro: Shadows Die Twice
…
Borderlands 3
Assassin’s Creed III Remastered
4 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
Aytu
2 weeks ago |
İzmir'de nerede bulabilirim dergiyi
-
LEVEL
1 week ago |
Tüm D&R’lar, kitapçılar, büyük süpermarketler, Migros’lar ve Carrefour’larda bulabilirsiniz. 🙂
Ayrıca N11 ve Gittigidiyor’daki mağazamızdan da alabilirsiniz, kargo bizden.
https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-nisan-sayisi-P198193768
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Doruk
6 days ago |
Ankara Çukurambar Ve Çiğdem'deki MİGROS ve Carrefour da tükenmişti:Stok ne zaman açılır acaba?
-
LEVEL
6 days ago |
Merhabalar, stokların tükendiği yerler için tüm D&R’lar, kitapçılar, büyük süpermarketlerde bulabilirsiniz. 🙂
Ayrıca N11 ve Gittigidiyor’daki mağazamızdan da alabilirsiniz, kargo bizden.
https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-nisan-sayisi-P198193768