LEVEL Mayıs (#268) Sayısı Bayilerde!

Derginizin Mayıs sayısı, dopdolu içeriği ve sürprizleri ile tüm Türkiye’de bayilerde…

Bu ayın başardıkları ve başaramadıkları ile en fazla konuşulan oyunu olan Days Gone, LEVEL’ın Mayıs sayısında kapağımızı süslüyor. Oyunu enine boyuna incelediğimiz geniş bir inceleme yazısını derginizin içeriğinde bulabilirsiniz. Ayrıca son yılların en fazla sevilen türü olan Açık Dünya oyunlarını ve bu yılın en fazla beklenen yapımlarından Borderlands 3’ü mercek altına aldığımız dev dosya konuları da derginizde sizi bekliyor.

Sizden gelen taleplere göre seçtiğimiz posterlerde ise bu ay Days Gone, Sekiro: Shadows Die Twice, Borderlands 3 ve Assassin’s Creed III Remastered var.

Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Mayıs sayısı içeriği aşağıda.

LEVEL Dergi içeriği

#268

İLK BAKIŞ

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Hades

Assetto Corsa Competizione

Deck of Ashes

Risk of Rain 2

System Shock Remake

Heat

Samurai Shodown

The Elder Scrolls: Blades

DOSYA KONUSU

Borderlands 3

Açık Dünya Oyunları

İNCELEME

Days Gone

Mortal Kombat 11

Anno 1800

Tropico 6

World War Z

Hearthstone: Rise of Shadows

Battlefield V: Firestorm

Outward

Assassin’s Creed III Remastered

God’s Trigger

Pathway

We! The Revolution

Dangerous Driving

Supraland

Yoshi’s Crafted World

War Party

Super Dragon Ball Heroes: World Mission

Heaven’s Vault

Snooker 19

Xenon Racer

Wounded

Islanders

Don’t Escape: 4 Days in a Wasteland

A Case of Distrust

One Finger Death Punch 2

Baba is You

Warcraft: Orcs & Humans

Warcraft 2

Diablo

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Art Kaede

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

POSTERLER

Days Gone

Sekiro: Shadows Die Twice

…

Borderlands 3

Assassin’s Creed III Remastered

