Limbo ve Inside’ın eski yapımcısından Somerville!

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Limbo ve Inside’ın yapımcısı Playdead’in eski CEO’su ve kurucusu Dino Patti üzerinde çalıştığı bilim kurgu aksiyon-macera oyunu Somerville’i duyurdu.

Film animatörü Chris Olsen’in (Skyfall, The Avengers 2: Age of Ultron, Heavenly Sword) 3 yıldır üzerinde çalıştığı küçük proje, 2 boyutlu bir side-scrolling (retro oyunlarda kullanılan yandan kamera açısı) oyunu. Oyun hakkında bir takım bilgiler edinince de işin içine Patti’nin neden dahil olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Somerville üzerinde çalışan Patti ve Olsen yeni stüdyoları Jumpship’in de duyurusunu yaptı. Eğer aranızda İngiltere’de çalışmak isteyen varsa şuan belli pozisyonlarda deneyimli çalışanlar aramaktalar.

Somerville yapım aşamasında henüz çok ileri gidebilmiş olmasa da oyundan bir takım görüntüler ortaya çıktı. Şuan için Somerville’in gayet iyi gözüktüğünü söyleyebiliriz.

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