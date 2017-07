Mafia 3’ün üçüncü DLC’si Sign of the Times çıkış tarihini 25 Temmuz olarak duyurdu.

Bu eklentide Lincoln Clay’in, New Bordeaux halkının beynini yıkayan Ensanglante tarikatına karşı vereceği savaşı göreceğiz. Sign of the Times ayrıca bıçak fırlatmak ve ağır çekim vuruşları gibi yeni mekanikleri ve birkaç yeni silah içerecek. Ayrıca Sign of the Times, Faster, Baby! ve Stones Unturned ile birlikte 89 TL’den satışa sunulacak olan Season Pass’in içinde yer alacak.

