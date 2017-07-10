Netmarble, Spider-Man: Homecoming filminin ardından Spider-Man’i MARVEL Future Fight’ta sevenleri ile buluşturuyor.

Geçtiğimiz ay X-Men eklentisini duyuran oyun bu sefer de Spider-Man: Homecoming filminin çıkışı ile Spider-Man’i oyuna ekliyor. Çizgi romanlarla veya Spider-Man oyunlarıyla arası olanlar varsa Spider-Man’in başına bela olan Akbaba, Mysterio, Kum Adam, Gergedan, Kertenkele ve Avcı Kraven’ı bilirler. İşte MARVEL Future Fight’a gelen Homecoming eklentisi tam da bu düşmanlar arasında dönüyor.

Özel görevler sekmesinde, “Örümcek Düşmanları Galerisi” başlığında toplanmış olan beş farklı görev, bizi Zalim Altılı’nın her bir elemanı ile karşı karşıya getiriyor. 6 yerine 5 görev olma sebebi ise Akbaba’nın gizli düşman olarak ortaya çıkacak olması. Bu özel görev zincirinde Avengers üyeleri ve Spider-Man ortaklaşa çalışarak Mysterio’nun büyük planını çökertmeyi hedefliyor. Her görevde de, karşılaştığımız boss’tan kalıntıları toplayarak Spider-Man’in düşmanlarını oynanabilir birer karakter halinde oyuna ekliyoruz.

Homecoming eklentisindeki özel görevler, Inhumans ve New Avengers’takinden çok farklı değil. Her görev, bildiğiniz gibi karakter seviyelerinize göre dört farklı zorluk seviyesine sahip. İşte karşılaşacağınız Zalim Altılı hakkında ufak bilgiler:

● Kum Adam: Spider-Man 3’te de rastladığımız klasik düşmanlardan. Kendisini kum formunda istediği gibi yönlendirip şekillendirebiliyor.

● Kertenkele: Dr. Curt Connors sağ kolunu bir kazada kaybedince, sürüngenlerin kayıp organı tekrar oluşturma yeteneği üzerine deneyler yapmıştı. Geliştirdiği serum onu vahşi, kertenkele benzeri bir yaratığa dönüştürdü.

● Avcı Kraven: Dünyanın en iyi avcılarından biri. Yılların eğitimini ve tecrübesini en büyük avı Spider-Man’i yakalamaya adadı.

● Gergedan: Neredeyse zarar verilemeyen ve vücuduyla birleşmiş bir gergedan zırhına sahip.

● Mysterio: Bir Hollywood dublörü ve özel efekt sanatçısı. Holografik kostümü ve aldatıcı illüzyonlarıyla Spider-Man’i tuzağa düşürüp kışkırtıyor.

● Akbaba: Geniş kanatlara sahip özel bir kostümün sayesinde elde ettiği arttırılmış güç ve hızı kullanarak baş döndürücü hızlarda uçabiliyor.

Bu özel görev ve yeni karakterlerin yanında, üç tane de yeni kostüm oyuna eklendi. Spider-Man: Homecoming filminden esinlenerek hazırlanan Akbaba kostümü ve Spider-Man’in “ev yapımı” kostümünü oyun içinde satın alabiliyorsunuz. Bunların yanında yine çizgi-roman okurlarının tanıdığı ve Venom’a karşı savaşan Anti-Venom’un kostümü de içeriğe dahil.

Oyunun “İttifak Savaşı” bölümünde de çeşitli geliştirmeler bulunuyor. Artık tüm müttefikler savaşa katılabiliyor ve savaş yalnıza “İttifak Lideri” tarafından iptal edilebiliyor. Oyuncular destek yeteneklerini kullandığında da tüm müttefiklere anlık bildirimler gönderiliyor. Bunların yanında artık oyuncular hangi müttefiklerin çevrimiçi olduğunu da görebiliyor ve kahramanları tür, seviye ve mevcut durumlarına göre sıralayarak onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Homecoming eklentisiyle birlikte gelen diğer güncellemeler arasındaysa ISO-8 toplama, öğretici iyileştirmeleri ve büyüme puanları için yeni bir puan sistemi de bulunmakta.

Oyunu halen denemediyseniz App Store®’u veya Google Play™’i ziyaret edebilirsiniz.

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