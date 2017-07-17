Marvel Powers United VR ile süper kahramanlara dönüşün!

Çoğu çizgi roman okurlarının ve süper kahraman filmleri severlerin hayali gerçek oluyor. Oculus Rift’e sahip olan 3 arkadaşınızla birlikte süper kahramanlara dönüşüp savaşmak Marvel Powers United VR sayesinde mümkün!
D23 Expo’da duyurulan Marvel Powers United VR ile Oculus Rift’e sahip 4 kişinin takım halinde Marvel kahramanlarına dönüşüp düşmanlarla kapışmasına az bir zaman kaldı.
2018 yılında Marvel, Sanzaru ve Oculus Studios’un ellerinden çıkacak olan oyun hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilir ve takip edebilirsiniz.