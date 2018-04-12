Büyük bir tehlikede olan dünyayı kurtarmaya hazır olun. Masters of Anima çıktı!

Space Run ve Space Run Galaxy’nin yapımcısı Passtech Games’in yeni oyunu Masters of Anima sessiz sedasız piyasaya çıktı. Savaşçı Ottu’yu kontrol ederek şeytani düşmanlara ve görkemli ordulara karşı savaştığımız oyun görsel açıdan bir hayli hoş gözüküyor. Yayınlanan fragmanda gördüğümüz kadarıyla mekanların çeşitliliği, izlemeyi bırakamayacağınız manzaralar ve şimdilik güzel görünen bir oynanışla bizlere ulaşam Masters of Anima’yı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Tabii ki son karar size kalmış.

Hikayesinin içinde ufak bir aşk hikayesi de mevcut. Oyunda ki dünyamız Spark’ın en büyük ve en kudretli savaşçılarından Anima’nın çırağı Otto’yu kontrol ediyoruz. Kötü güçlerin sevdiğimiz kadını kaçırıp onu tutsak ettiğini öğreniyoruz ve onu kurtarmak için destansı bir mücadele içine giriyoruz.

Oyun boyunca karşımıza çıkacak Boss’ları yenerek hem kendimizi hem de bizim yanımızda savaşan orduya yeni özellikler kazanıyoruz. Peki, tüm dünyayı aklınızla ve yanınızdaki orduyla kurtarabilecek misiniz?

PC ve yeni nesil konsollar için piyasaya çıkan oyunun fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

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