Monster Notebook, Corona Virüs salgını nedeniyle tüm mağazalarını geçici süreyle kapatma kararı aldı

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, Corona (Covid-19) virüsün yayılmasını sınırlamak için yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm mağaza ve teknik servislerini 20 – 31 Mart tarihleri arasında kapatacağını açıkladı. Şirket, tüm hizmetlerini ve ürünlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilerine sunmaya devam edecek. Corona virüs salgınıyla mücadelede alınan aksiyonlar her geçen gün önem kazanırken iş dünyası da çeşitli uygulamalar ile alınan tedbirlere katkıda bulunuyor. Ortak kullanılan çalışma mekanlarının dezenfekte edilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, bireysel hijyeni destekleyecek dezenfeksiyon malzemelerinin ortak alanlarda konumlandırılması, büyük çaplı toplantı ve etkinliklerin iptal edilmesi, çalışanların evden çalışmaya yönlendirilmesi alınan önlemlerin başında geliyor.

Monster Notebook geçtiğimiz hafta Corona virüsle mücadelede bilgisayar klavyesi, telefon, mouse gibi sık kullanılan ürünlerin dezenfekte edilmesinin önemine yönelik bilgilendirmede bulunmuş, salgınla mücadelede özellikle ortak alanlarda el hijyeninin önemine vurgu yapmıştı. Şirket bugün yapılan açıklama ile 20 Mart tarihinden itibaren Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarını ve teknik servislerini geçici süreyle kapatacağını duyurdu. Bununla birlikte şirket, tüm hizmetlerini ve ürünlerini web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilerine sunmaya devam edecek.

Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Corona virüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ve maalesef vakaların ülkemizde de ortaya çıkması sebebiyle virüsün yayılımını sınırlandırmak için alınan aksiyonlar daha da önem kazanmıştır. Monster Notebook olarak biz de toplum sağlığına duyarlı ve sorumluluk sahibi bir şirket olmanın gereğini yerine getiriyor, virüsün yayılımını minimuma indirmek için Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarımızı ve teknik servislerimizi 20 Mart – 31 Mart tarihleri arasında kapatıyoruz.

Bu süre içinde Monster Notebook Web Sitesi (www.monsternotebook.com.tr) başta olmak üzere internet üzerindeki tüm satış kanallarımız aracılığı ile hizmet vermeye devam ediyor olacağız. Teknik servislerimiz de 0850 255 1111 numaralı hattan oluşturulan tamir ve bakım işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Bu geçici süre içinde kullanıcılarımız ürünleri her zaman olduğu gibi ücretsiz kargo ile gönderebilir ve teslim alabilir.” dedi.

Toplum sağlığını tehdit eden bu salgınla mücadelede tüm bireylerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz, ayrıca şunları belirtti: “Genel merkezimizde ve çağrı merkezimizde çalışanlarımızın korunmasına yönelik bir dizi tedbir alınmıştır. Ürünlerimizin saklandığı depolarımız, dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan UV-C ışıklar ile aydınlatılarak korunacak, ayrıca depo personelimiz steril kıyafetler ve koruyucu ekipmanlar ile çalışmalarına devam edecektir. Hem ekip arkadaşlarımızın hem de kıymetli kullanıcılarımızın salgından etkilenmesini engellemek adına Monster Notebook olarak atılması gereken tüm adımları atıyoruz. Ülkemizin bu salgını en az kayıpla atlatacağına inancımız tam.”