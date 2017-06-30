Mount & Blade: Warband, Bu akşam Steam anasayfasında %75 indirimde

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Ülkemiz oyun sektörünün uluslararası arenadaki gururu, TaleWorlds Entertainment imzalı popüler Orta Çağ simülasyonu Mount and Blade: Warband, bu akşam 20.00 itibariyle Steam’in anasayfasında kendine yer buluyor. Üstelik %75 indirimle!

Dilerseniz ana oyunu, dilerseniz sadece ek paketleri ya da Mount & Blade, Mount & Blade: Warband, Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars, Mount & Blade: Warband – Viking Conquest Reforged Edition, Mount & Blade: With Fire & Sword’un tamamını içeren Full Collection’ı %75 indirimle satın alabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde E3’te yeni oyunları Mount & Blade II: Bannerlord’un oynanabilir demosunu basına tanıtan TaleWorlds Entertainment, yeni oyun çıkmadan önce oyunseverlere Mount & Blade efsanesini başlatan klasik seriyi Steam yaz indirimleri kapsamında koleksiyonlarına katma fırsatı sunuyor.

Bu akşam saat 20.00’da Steam’in anasayfasından da ulaşabileceğiniz kampanyadan hemen yararlanmak için http://store.steampowered.com/sale/mountandblade/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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