Ülkemiz oyun sektörünün uluslararası arenadaki gururu, TaleWorlds Entertainment imzalı popüler Orta Çağ simülasyonu Mount and Blade: Warband, bu akşam 20.00 itibariyle Steam’in anasayfasında kendine yer buluyor. Üstelik %75 indirimle!
Dilerseniz ana oyunu, dilerseniz sadece ek paketleri ya da Mount & Blade, Mount & Blade: Warband, Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars, Mount & Blade: Warband – Viking Conquest Reforged Edition, Mount & Blade: With Fire & Sword’un tamamını içeren Full Collection’ı %75 indirimle satın alabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde E3’te yeni oyunları Mount & Blade II: Bannerlord’un oynanabilir demosunu basına tanıtan TaleWorlds Entertainment, yeni oyun çıkmadan önce oyunseverlere Mount & Blade efsanesini başlatan klasik seriyi Steam yaz indirimleri kapsamında koleksiyonlarına katma fırsatı sunuyor.
Bu akşam saat 20.00’da Steam’in anasayfasından da ulaşabileceğiniz kampanyadan hemen yararlanmak için http://store.steampowered.com/sale/mountandblade/ adresini ziyaret edebilirsiniz.