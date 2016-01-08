Outlast 2’den ilk ipuçları!

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Outlast’in merakla beklenen devam oyunu hakkında ilk ipuçları Twitter üzerinden geldi.

Yaz aylarında PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sunulması beklenen oyun Twitter üzerinden kullanıcı sorularına verilen yanıtlara bakarsak bu defa bir akıl hastanesinde geçmeyecek ve eskisine nazaran çok daha fazla “gizliliğe” önem verecek.

Tabii böyle deyince akla Amnesia serisi geliyor, değil mi? Outlast 2’nin gizlilik, gerilim ve aksiyonu nasıl harmanlayacağı direkt olarak oyunun başarısına da etki edecek haliyle.

Çok ciddi oranda korku öğeleri barındıran bir psikolojik gerilim olan Outlast, aynı zamanda Ps+’ın Playstation 4 için verilen ilk bedava oyunlarından biriydi ve bu sayede daha geniş kitlelere de ulaşmıştı. Yapımcı Red Barrells, Outlast 2’nin hemen her açıdan ilk oyunun sınırlarını zorlayacak bir yapım olacağını belirtmekte.

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