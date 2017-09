Outlast 2’den ilk ipuçları!

Outlast’in merakla beklenen devam oyunu hakkında ilk ipuçları Twitter üzerinden geldi.

Yaz aylarında PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sunulması beklenen oyun Twitter üzerinden kullanıcı sorularına verilen yanıtlara bakarsak bu defa bir akıl hastanesinde geçmeyecek ve eskisine nazaran çok daha fazla “gizliliğe” önem verecek.

Tabii böyle deyince akla Amnesia serisi geliyor, değil mi? Outlast 2’nin gizlilik, gerilim ve aksiyonu nasıl harmanlayacağı direkt olarak oyunun başarısına da etki edecek haliyle.

@JrDamond No asylum this time around; we're going for a new setting.

— Red Barrels Games (@TheRedBarrels) January 6, 2016