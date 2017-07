Paradox oyunlarına sahip olanlara bedava oyun veya iki adet DLC hediye!

Paradox firması yaşadığı zam kargaşası ve aldığı tepkilerden sonra 17 Mayıs-6 Temmuz arası oyunlarını satın alanlara bir adet bedava oyun veya iki adet DLC hediye edeceğini açıkladı.

Garip bir şekilde fiyatlarını artıran ve oyunculardan tepki alan firma, geri iade yerine oyunlarını Amerikan doları dışındaki para birimleri ile satın alan oyuncularına ücretsiz içerik vermeyi tercih etti.

Oyunlar:

– Stellaris

– Hearts of Iron 4

– Crusader Kings 2

– Europa Universalis 4

– Magicka 2

– Tyranny

DLC’ler:

– HoI 4: Death or Dishonor

– EU 4: Third Rome

– CK 2: Monks and Mystics

– Stellaris: Utopia

– Tyranny: Tales from the Tiers

İstediğiniz oyuna veya DLC’lere dolduracağınız bu form ile sahip olabilirsiniz.

