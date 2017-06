Pixel art bu kadar güzel işlenirdi: The Last Night

E3’te gördüğüm en güzel şeyler arasına rahatlıkla koyabileceğim The Last Night ‘tan bahsedeceğim sizlere. Bana göre oyunun yapımcısı Odd Tales, tam bir sanat eseri ortaya koymuş.

Cyberpunk tarzıyla ve harika müzikleriyle retro severlerin ruhunu okşayacak olan The Last Night hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamakta. Oynanışını bizlere ulaştırmayan firma, gösterdikleri küçük bir tanıtım videosunda kendilerine has stilleriyle yeterince hayran topladı.

Oyun hakkındaki son görüşüm ise atmosfer hakkında. Sadece tanıtım üzerinden konuşursak gece temasını ve o yıkık modern dünyayı yansıtmakta Odd Tales gerçekten muazzam bir iş başarmış görünüyor. Her zaman olduğu gibi pixel sanatının harika bir hikayeyle buluşacağı bir başka oyunu daha merakla bekliyoruz.

