PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncularını heyecanlandıran bisiklet!

PlayerUnknown’s Battlegrounds yeni çöl haritasını duyururken yayınladığı görsellerde oyuncuları heyecanlandıran bir eklenti göze çarptı: Bisiklet!

PlayerUnknown’ın geliştiricileri resmi Twitter adreslerinden yayınladıkları görüntülerde yeni çöl haritasını tanıttılar. Yeni haritada göze çarpan şey ise oyuna yeni bir ulaşım aracı olarak eklenen bisiklet oldu.

I'm at our new @PUBATTLEGROUNDS office in Madison today. The team is working on our desert map. Here's a WIP preview of this new location… pic.twitter.com/ReLbsvwv9A

— PLAYERUNKNOWN (@BattleRoyaleMod) 3 Temmuz 2017