PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncularını heyecanlandıran bisiklet!

Gönderen - - Genel, Haber , ,
0

PlayerUnknown’s Battlegrounds yeni çöl haritasını duyururken yayınladığı görsellerde oyuncuları heyecanlandıran bir eklenti göze çarptı: Bisiklet!

PlayerUnknown’ın geliştiricileri resmi Twitter adreslerinden yayınladıkları görüntülerde yeni çöl haritasını tanıttılar. Yeni haritada göze çarpan şey ise oyuna yeni bir ulaşım aracı olarak eklenen bisiklet oldu.

Oyuna gizlilik açısından etkisi büyük olacak olan bisiklet çok fazla ses çıkaran motor ve arabanın yerine çokça tercih edilecek gibi gözüküyor.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Evil Genius 2 Rebellion tarafından geliştiriliyor! https://t.co/mqjJYyTvld https://t.co/cp0TYWRj2V
PlayerUnknown’s Battlegrounds oyuncularını heyecanlandıran bisiklet! https://t.co/t915LaVtdx https://t.co/7j5ajdh0NF

Flickr