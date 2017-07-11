PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın yeni eşyaları sızdırıldı!

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın yeni eşyaları oyun dosyalarının içinde bulundu. Eşyalar arasında bir suit bile var!

DevinWatson redditte yaptığı paylaşımda oyun dosyalarında içinde bulduğu yeni PUBG eşyalarını sızdırdı. Aralarında bir zırh ve Halo’dan fırlamış bir suit bile bulunan 54 adet eşyanın resmi duyurusu da yakında yapılacaktır. Güncellemelerin sürdüğünü ve oyunun henüz tam sürüme geçmediğini de düşünürsek bu tarz değişik eşyalarla oyun modlarının artacağını da söyleyebiliriz.

İşte eşyalardan bazıları:

Ayrıca dosyalar arasında bir de merdiven bulundu. Bu merdivenin ise bir şekilde haritanın altına düşüp bugda kalan oyuncuların çıkması için kullanılacağı söylendi.

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