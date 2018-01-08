Psychonauts 2 için biraz daha sabır…

Tim Schafer’in uzun ve görkemli kariyerinin en acayip oyunlarından Psychonauts’un yeni oyunu ertelendi.

2005 yılında piyasaya çıkan Psychonauts kendi türünde ismini duyurmuş ve kemik bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Oyuncular, yeni oyunun çıkışını dört gözle beklerken oyunun geliştiricisi Double Fine’dan kötü haber geldi.

Yeni yılın ilk zamanlarında çıkışı planlanan oyunun, yapımcı firma tarafından yapılan açıklamaya göre eksiklerin tamamlanması ve daha daha iyi bir oyun deneyimi sunabilmek adına bir sonraki yıla ertelendi.

Geçtiğimiz sonbaharda oyunun baş yöneticisi Zak McClendon yaptığı açıklamayla oyunun zaten hazır olduğunu fakat daha iyi yapabilmek için çalıştıklarını söylemişti. Haliyle, bu kadar esaslı bir gecikme beklenmiyordu.

Psychonauts 2’nin çıkış tarhinin net olmadığını söyleyen firma, oyun içinden ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Yeni oyunu 12 yıldır bekleyen oyuncular için 12 ay uzun bir süre değil diye düşünüyoruz.

Konu hakkında paylaşılan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

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