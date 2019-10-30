Razer Hammerhead Gerçek Kablosuz Earbud’ları Duyurdu

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer™, bugün çok düşük gecikme süresi, yüksek kaliteli ses ve daha uzun pil ömrü sağlayan özelleştirilmiş Bluetooth 5.0’ı kullanan Razer Hammerhead True Wireless kulaklıklarını duyurdu.

Kesintisiz Kablosuz Ses

Razer Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıklar, diğer Bluetooth aygıtlarını rahatsız eden can sıkıcı gecikme, takılma ve senkronzasyon bozukluğu olmadan; oyunlar, filmler ve müzik için sürükleyici ses amacı ile tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş ultra düşük gecikmeli Bluetooth 5.0 bağlantısı kullanan Razer Hammerhead True Wireless, Oyun Modu ile canlılığı ve netliği sağlar; gecikme süresini sadece 60ms’ye düşürür. Razer’ın çevre birimleri işletme birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Razer Hammerhead Gerçek Kablosuz kulaklıklar, mobil kullanıcılar için mükemmel bir kablosuz ses çözümü” diyor. “Kullanıcılar; film, müzik ve oyunlarında dolanan kablolar olmadan zengin, sürükleyici gecikmesiz bir sese sahip olacaklar.” 13 mm’lik bir sürücü ve 20-20kHz frekans tepkisi ile Razer Hammerhead True Wireless, müzikten, filmlerden ve oyunlardan maksimum düzeyde yararlanabilmek için dolgun bas sesi ile üst düzey netlikte geniş bir ses atmosferi sunar. Ultra düşük gecikmeli Oyun Modu etkinken, kullanıcıların sesi ve videosu tamamen sürükleyici bir deneyim için mükemmel şekilde senkronize kalır.

Tam Rahatlık, Tam Kontrol

Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıkları 3 saatlik pil ömrüne sahipken birlikte verilen pil/taşıma çantasındaki 4 adede kadar esktra şarjla toplamda 15 saatlik bir pil ömrü sunar. USB-C ile şarj edilen taşıma çantası, Hammerhead True Wireless’ı saklama için mükemmelken, kullanılmadığında kulaklıkları otomatik olarak şarj eder.

Kullanımı kolay bir mobil uygulama, kullanıcıların Hammerhead True Wireless earbud ile eşleştirmelerini ve özelleştirmelerini, sesli uyarı dilini değiştirmelerini veya dokunma hareketlerini kullanmayı öğrenmelerini sağlar. Bir kez eşleştirildiğinde, Hammerhead True Wireless eşleştirilen cihaza, kılıfından her çıktığında otomatik olarak bağlanarak basit bir kullanım kolaylığı sağlar. Bluetooth 5.0 otomatik eşleştirme, dokunmatik kontroller ve ses asistanı uyumluluğu ile, Hammerhead True Wireless kulakiçi kulaklıkları ayrıca ter/sıçrama koruması için IPX4’e sahiptir.

Hammerhead True Wireless hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayın.