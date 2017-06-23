Riot Games Türkiye sunucularını İstanbul’a taşıdı!

Paylaştıkları “Heyecanlanmaz mısın?” isimli video ile de mesajı veren Riot Games Türkiye uzun bir zamanın ardından sunucularını İstanbul’a taşıdı.

Türkiye sunucusuna oyuncu çekeceği yüksek ihtimal olan, hatta profesyonel oyuncuların bile Avrupa’dan ziyade kendi sunucularında oynamalarına sebep olabilecek bir değişikliğe giden Riot Games, beklenmedik bir şekilde sunucularını İstanbul’a taşıdı. Genel ping değeri 45-120 arası seyrederken şuan 10 pingi görmek mümkün. Tabii bu buluğunduğunuz şehre göre değişiyor. Artık Türk oyuncular Korelilerin yayınlarındaki 10 pinge bakarak üzülmek yerine kendileri bu deneyimi yaşayabilecekler!

Taşınmanın ipuçlarından biri paylaşılan video iken bir diğeri de Riot Dunpy’nin attığı tweet oldu.

Bi degisiklik hisseden oldu mu ya? pic.twitter.com/hhy1Cu4z4M — Bahadir Guven (@RiotDunpy) 22 Haziran 2017

İşte Riot Glandal’ın güzel seslendirmesinden ortaya çıkan o videoya bir göz atalım:

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…