Röportaj: ABB ASKİ Espor Kulübü

Ankara Büyük Şehir Belediyesi, espor’a destek veren ilk belediyelerden. ABB ASKİ Espor ise Türkiye’de bulunan büyükşehirler arasında ilk resmi büyükşehir belediye espor kulübü. ASKİ Espor, ZULA kadınlar ve erkekler takımlarıyla liglerde aktif olarak yer alıyor.

Yazarımız ve Dijital Sporlar kurucusu İlker Karaş sordu, ABB ASKİ Espor Kulübü yanıtladı. ABB ASKİ Espor Kulübü hakkında merak ettiklerinizi bu röportajda bulabilirsiniz.

1. Merhaba, röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyarak sohbetimize başlayalım. Kendinizden ve bulunduğunuz konumdan bahseder misiniz?

Tayfun Tanju KARA: Ankara Büyükşehir Belediyesini temsilen sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyuz. 5 Mart 1971 doğumluyum. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Anket anonim şirketinde yönetim kurulu üyesiyim.

Aynı zamanda şuan ABB ASKİ Espor kulübünün genel koordinatörlüğünü yapmaktayım. Başkentimize aşık biri olarak, Ankara’mızı bir dünya başkenti yapmanın yanında esporun da başkenti yapmak en büyük hayalimiz.

Orçun Kamil KABADAYI: Öncelikle bizde sizlere çok teşekkür ederiz. Küçük yaşlardan itibaren oyun sektörünün içerisindeyim. Türkiye’nin en büyük oyun dergisini yıllardır severek okuyan biri olarak sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum.

29 Mayıs 1994, Sakarya doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans mezunuyum. Şuan sevdiğim, keyif aldığım girişimcilik faaliyetleri ile uğraşıyorum. Hayatta hep sevdiğimiz işlerde çalışmamızı ve bunun için de elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünenlerdenim.

Küçüklükten itibaren oyun oynamayı sevdiğim için 2013 yılında Steam platformunda ismi”Okk Nefes Grubu” olan Türkiye’nin en büyük 10. Küratör sayfası olan grubumu kurdum.

2018 yılında Sakarya e-spor girişimimi hayata geçirdim. Akabinde de 2020 yılında “A’dan Z’ye Espor” isimli dijital kitap girişimimi hayata geçirdim.

Son olarak da 2020 yılı Ocak ayı itibari ile ‘’Ankara Büyükşehir Belediyesi Espor Projesinde” Proje Yöneticisi olarak kariyerime devam etmekteyim.

Mustafa İVGEN: Merhabalar Level ailesi. İlk olarak şunu söylemeliyim; Bu güzel röportaj için çok teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Level dergisi oldukça özel bir yer alıyor hayatımda. Çocukluğumdan bu yana sürekli fırsat buldukça alıp okuduğum bir dergide röportaj fırsatı bulmak inanılmaz sevindirici.

2000’li yıllardan bu yana oyunlarla iç içe büyümüş biriyim. Profesyonel elektronik sporculuk kariyerimi 2012 yılında tamamladıktan sonra, elektronik sporlar sektöründe haber yazarlığı, turnuva organizatörlüğü, takım koçluğu ve menajerlik yaparak serüveni devam ettiriyorum. Hali hazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Espor kulübü genel menajerliğini yapmaktayım.

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Espor serüveniniz nasıl başladı? Başkan Mansur Yavaş’a bu konuyu nasıl taşıdınız?

OKK: Bildiğiniz gibi Ankara’da bulunan Atatürk kapalı spor salonunda büyük bir PUBG Mobile etkinliği tertiplemiştik.

Bu yapılan etkinliğin ardından geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve gençlerin bu tür aktiviteleri çok sevdiğini gördüğümüzde Mansur Yavaş başkanımızın talimatları doğrultusunda Tayfun Tanju Kara beyin de desteklerini alarak elektronik sporlar kulübü kurma kararı aldık.

Bunun yanında online ve offline etkinlikler düzenleyip büyükşehir bazında bu sektöre giriş yapan ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz.

Benim projeye dahil olma sürecim ise 2020 Ocak ayı itibariyle gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beyin ve Tayfun Tanju Kara beyin beni bu projede görmek istediklerini iletmesi ile Türkiye’de bulunan büyükşehirler arasında ilk resmi büyükşehir belediye espor kulübü olan ABB ASKİ E-Spor Kulübü’nün temelleri de atılmış oldu.

Yani Mansur Yavaş başkanımıza bizim projeyi sunmamıza gerek kalmadan kendisi zaten çoktan bu projeyi hayata geçirmek için bir ekip oluşturmuştu.

3. Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri arasında ilk kez Espor’a bu denli destek veren ekipsiniz. Bu konuda geleceği nasıl görüyorsunuz?

TTK: Umarım attığımız bu adımlar diğer büyükşehir belediyeleri ve hatta ilçe belediyeleri tarafından gözlemlenir ve bu belediyelerde espor takımlarını kurmak için harekete geçerler.

ASKİ Espor takımının gökbörülü logosu espor severler tarafından büyük beğeni topladı.Öte yandan espor takımı için de ASKİ Spor Kulübünde diğer branşlara uygulanan ödül yönetmeliğinin uygulanacak olması espor camiası için bir ilk niteliğinde. Oyuncularımızın eksik olan tüm sistemlerini temin edip evlerine kadar gönderdik. Elektronik sporcularımızı uzun vadede motive etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

İleride kuracağımız takımlarda global anlamda yarıştığımız liglerde dünya şampiyonu olunması durumunda takımları teşvik için görülmemiş sürpriz ödüller de esporcularımızı bekliyor.

OKK: Bildiğiniz gibi Türkiye’de bulunan büyükşehirler arasında ilk resmi büyükşehir belediye Espor kulübünü kurduk. Öncelikle hedefimiz Türkiye’deki belediyelere örnek olabilmekti. Ve yavaş yavaş diğer belediyelerden de olumlu dönüşler almaktayız. Espor’u daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde gençlerimize sağlamak ana hedefimiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesi altında hayata geçirilen bu projenin asıl amacı, Ankara ‘da yaşayan tüm elektronik spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, belediyemizin açacağı E-spor eğitim merkezinde bir çatı altında buluşturup geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporları tüm gençlere sevdirmek ve meslek haline getirip kariyer imkânı sağlamaktır.

Bunu tüm Türkiye’ye örnek olup sağlıklı bir şekilde yaymak istiyoruz.

OKK: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesi altında hayata geçirilen bu projenin asıl amacı, Ankara ‘da yaşayan tüm elektronik spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, belediyemizin açacağı E-spor eğitim merkezinde bir çatı altında buluşturup geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporları tüm gençlere sevdirmek ve meslek haline getirip kariyer imkânı sağlamaktır.

4. Zula Kadınlar Ligi için bir takımınız da mevcut. Bu süreç nasıl doğdu ve büyüdü, şu an ne durumda?

OKK: Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü olarak, Espor’a ilk olarak Kadın takımı ile giriş yapmak istemiştik. Bunun üzerine Türkiye’nin ilk kadınlar ligi olan, Zula Kadınlar Ligi’nin de hayata geçmesi ile bizde ‘’ABB ASKİ E-Spor Kulübü’’ olarak bu organizasyonda yerimizi aldık.

Zula Kadınlar Ligi’nde “namağlup” bir şekilde lig şampiyonu olduk ve Türkiye’de kırılması güç bir başarıya imza atarak Espor’da tarih yazdık diyebiliriz.

Buradan tekrar tüm sporcularımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

5. Covid-19 ile birlikte herkes artık online olarak etkinliklerine ve çalışmalarına devam ediyor. Bu aşamada gelecekte ABB olarak Espor odası, eğitim odası gibi çalışmaları yapmayı düşünüyor musunuz?

OKK: Öncelikli planlarımız arasında kesinlikle esporcularımızın antrenman yapabileceği bir antrenman odası ve dışarıdan kayıt yaptırıp eğitim almak isteyen oyuncular için bir eğitim odası bulunmakta.

Şuan Covid-19 sebebi ile etkinliklerimize online olarak devam etmekteyiz. Bu yıl FIFA 2020 oyununda ve Zula oyununda “Evdekal” temalı etkinliklerimizi hayata geçirdik.

ABB ASKİ E-Spor Kulübü olarak, açacağımız E-spor derslerine başvurup katılım sağlayan gençlerimize sporun sadece spor olmadığı da öğretilecektir. Elektronik sporlarda önüne geçilemeyen küfür olgusunu törpüleyip, sporcularımıza spor ahlakını aşılamak için çalışmalarımız da planlarımız arasında.

Açacağımız E-spor kurslarında, sadece erkek oyunculara değil aynı zamanda kadın oyunculara da eğitim verip belediyemizi temsil edecek profesyonel oyuncuların gelişimine destek vereceğiz.

Sadece genç oyuncular için değil aynı zamanda bu konuda oyuncuların ailelerine de pedagog eşliğinde eğitici seminerler verilerek onları da bilinçlendirmiş olacağız.

OKK: ABB ASKİ E-Spor Kulübü olarak, açacağımız E-spor derslerine başvurup katılım sağlayan gençlerimize sporun sadece spor olmadığı da öğretilecektir. Elektronik sporlarda önüne geçilemeyen küfür olgusunu törpüleyip, sporcularımıza spor ahlakını aşılamak için çalışmalarımız da planlarımız arasında.

6. Belediye olarak gençlere yönelik etkinlikler de düzenliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bir PUBG Mobile etkinliğiniz oldu. Bu yıl bunun devamını gerçekleştirmeyi düşünüyor musunuz?

TTK: Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe geniş katılım sağlandığını görmüştük. Belirli bir yaş aralığındaki büyük bir kitle burada sosyalleşiyor.

Buradaki gençliğin ayrı bir dili var. Rekabeti burada öğreniyorlar ama bu olumsuz anlamda bir rekabet anlayışı olarak gelişmiyor. Farklı bir nesil geliyor. Biz de bunun farkındayız ve bu konuda neler yapabiliriz, diye düşündük. Etkinliklerimizi şu aşamada online olarak sürdürüyoruz ancak pandemi sürecinden sonra offline etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor olacak.

OKK: Tabii ki. Uzun süredir etkinlik ve organizasyona hasret kalan Ankaralı gençlerimizi mutlu etmek adına, her yıl geleneksel olarak “Ankara Büyükşehir Belediyesi E-Spor ve Oyun Festivali” adı altında organizasyon düzenleyip bu ihtiyacı karşılamak temel amaçlarımızdan birisi aslında.

Düzenlenecek olan festivalleri her yaş kitlesine hitap edecek bir şekilde ve aynı zamanda engelli E-spor severlere de uygun hale getirerek tüm Ankara halkını kapsayacak etkinlikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak organize etmek istemekteyiz.

7. Şu ana kadar bahsettiğiniz şeyler aslında hem ülkemizde hem de Espor için adım atmayı hedefleyen dünyanın farklı ülkelerindeki belediyeler için bir örnek proje diyebiliriz. Uluslararası temaslarınız mevcut mu?

TTK: Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki belediyelere örnek olabilmek. Yavaş yavaş diğer belediyelerden de olumlu dönüşler almaktayız.

Esporu daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde gençlerimize sağlamak ana hedefimiz. Bunu tüm Türkiye’ye sağlıklı bir şekilde yaymak istiyoruz. Bildiğim kadarıyla birkaç belediye takımı daha yolda. Güzel haberler gelecektir zamanla.

Diğer taraftan yurtdışında bulunan belediyeler ile temaslarımız mevcut. Özellikle Avrupa’da ki birkaç belediye ile süreç konusunda ortak projeler üretmek adına görüşmelerimiz sürüyor.

8. İşin biraz da spor kulübü boyutu var. ABB olarak ASKİ Spor Kulübü ile yolların nasıl kesiştiği, bu süreçte neler yaşandığını dinleyebilir miyiz?

TTK: Ankara Büyükşehir Belediyesi elektronik sporlar projemizi daha da geniş kitlelere yaymak adına şehrimizin köklü çınarlarından olan ASKİ Spor Kulübünün bünyesinde E-Spor Kulübü’nü hayata geçirme kararı aldık.

ASKİ Spor Kulübü bünyesinde çeşitli spor dallarında bir çok dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı barındırmakta. ASKİ Spor Kulübü ile yola çıkmaktan son derece mutluyuz. Bu sürecin ardından katılmış olduğumuz Zula Kadınlar Ligini namağlup tamamlayıp lig şampiyonluğunu elde ettik.

Aski Spor Kulübü’nün şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş olduk.

9. İşin biraz matematiğine doğru geçelim. Resmi kurum, şahsi Espor kulüpleri ve spor kulüpleri gibi konuya baktığımızda bulunduğunuz konumun Türkiye Espor’u için nasıl bir anlam ifade ettiğini ve bu noktadan sonra neler getireceğini aktarabilir misiniz?

Mİ: Açıkçası bir çok kulüpte geçmişte hem oyuncu hem koç hem de menajer olarak görev aldım. Profesyonel, yarı profesyonel ve amatör olarak çalıştığım kulüpler oldu.

Ancak bu kadar geniş kitlelere hitap eden bir projede bulunmak çok ayrı bir hissiyat doğuruyor insanda. Atacağınız her adımı özenli ve dikkatli seçmek durumundasınız.

İleride belediye takımları çoğaldıkça bu işin ilki olmak benim için çok özel bir hal alıyor.

İlerleyen dönemlerde başka belediyelerde elektronik sporlar kulüplerini kurduğunda meslek arkadaşlarım ile ortak ilerleyerek belediyeler arasında yeni projelere imza atmak en büyük amaçlarımdan birisi.

Röportajımızın sonuna geldik, katılımınız için tekrar teşekkürler, kapatırken sizden son sözlerinizi rica edebilir miyiz?

TTK: Farklı bir nesil geliyor, bunun farkındayız.

Esporu belediye başkanımız Mansur Yavaş başta olmak üzere ABB olarak çok önemsiyoruz. Esporu yalnızca evde kalmak mecburiyetinde olduğumuz bu süreçte bir hobi olarak değil, aynı zamanda bir kariyer seçeneği, hızla gelişen bir spor dalı olarak da görüyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyoruz.

OKK: Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Tayfun Tanju Kara Bey’e bu projenin başına geçirip bana güvendikleri için çok teşekkür ederim.

Amacım, Esporun Türkiye’de sağlıklı ve bilinçli bir şekilde en iyi yerlere gelmesini sağlamak.

Bunun için de gençlerimize küçük bir faydam olduysa ne mutlu bana. Bu yola baş koymuş genç kardeşlerimize tavsiyem, hayalinizdeki girişim fikriniz ne ise bu hayalinizin peşinden koşun. Bu yolda aldığınız başarısızlıklardan dolayı asla vazgeçmeyin çünkü aldığınız her başarısızlık aslında sizi başarıya ulaştıracak olan başarı basamaklarınız olacaktır.

Mİ: Güzel başladığımız bu yolculuğumuzu daha güzel adımlarla sürdürme taraftarıyız. Umarım atacağımız her adım diğer şehirlerdeki belediyelere örnek olur ve bu yolda öncü oluruz. Teşekkürler.