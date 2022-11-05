Röportaj: Wraith Esports / Yiğit Mandıroğlu

Röportaj

Yiğit Mandıroğlu / Wraith Esports – Kurucu Ortak

Türkiye’de oyuncular, en azından oyuncu donanımı anlamında uzunca bir süre ana akıma hapis bir hayat sürdüler. Hangi ürün çok tutuluyorsa kulaktan kulağa yayılarak, çok da nedeni niçini araştırılmadan satın alındı, kullanıldı. Oyun donanımlarını ve çevre birimlerini bir alt kültür gibi görmemiz oldukça yeni sayılır.

Bu trendi başlatan yerli firmalardan birisi de geçtiğimiz dönemlerdeki Oyuncu Fareleri Dosyası ile andığımız ve birbirinden kaliteli skatezlerle kendisini oyunculara tanıtan Wraith Esports. Firmanın Kurucu Ortağı Yiğit Mandıroğlu ile oyunlar, donanımlar ve yeni ürünleri Cosmic Glass Mousepad hakkında uzun bir röportaj yaptık.

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Merhabalar, dilerseniz her röportajın o kaçınılmaz ilk sorusu ile başlayalım ve sizi tanıyalım.

YM: Merhaba, adım Yiğit Mandıroğlu. Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum ve asıl mesleğim yazılım mühendisliği. Yaklaşık iki sene kadar görüntü işleme ve yapay zeka üzerine profesyonel hayatta çalıştım ancak şu an sadece Wraith Esports’ta kurucu ortak/yönetici pozisyonunda çalışıyorum.

Profesyonel hayatı bir yana bırakırsak, oyunlarla aranız nasıl? Hangi türlere yakınsınız?

Oyun oynamak hiç gerçekleştiremediğim hobim diyebiliriz aslında. İçimde devamlı bir oyun oynama isteği var ama son yıllarda oyun oynamaya neredeyse hiç vakit ayıramıyorum. Oyun oynadığım zamanlarda old-school RPG’lere bayılıyordum, KOTOR halen şu ana kadar oynadığım en iyi oyun. Onun dışında nadiren de olsa bir roguelike oyununa sarıp sabaha kadar oynarım. Rekabetçi olarak uzun süre Apex Legends oynadım ama artık mücadele etmeye cidden kolum yetmiyor. Ranking sistemi olsa da olmasa da, bu tarz oyunlar için bizden çok daha fazla vakti olan insanlar tarafından perişan edilmeye mahkumuz sanırım.

Wraith ülkemizde oyun donanım kültürünü ana akımdan çıkartmak, kişiye özel kılmak için çaba gösteren bir firma. Peki yola nasıl çıkıldı, hikayeniz nedir?

2020 senesinde herkes gibi Valorant’a sarmıştık. Çalıştığım şirket remote çalışma düzenine geçmişti, o yüzden benim de bol bol vaktim oluyordu. Ben de ilk olarak kendime bir Logitech G305 daha sonra da daha hafif olsun diye bir SteelSeries Aerox 3 mouse aldım. Aerox 3’ün G305 kadar iyi kaymadığını fark edince de “Skatez” diye bir ürünün varlığını keşfettim. Almanya’dan 250TL ödeyerek saf PTFE skatez sipariş ettim ve üç hafta sonunda elime ulaştı. Bu ürünün fiyatının bu kadar pahalı olmaması gerektiğini ve Türkiye’de de bulunması gerektiğini düşünüyordum.

Espor alanı zaten sektör olarak bana hep çekici gelmiştir. Sporun mantığı insanların kabiliyetlerini son seviyede kullanmasıdır bana göre. İnsan beyni ve bilgisayar arasında birtakım ekipmanlar aracılığıyla reﬂekslerin aktarılmasından oluşuyor günümüzde espor. Bu yüzden espor ekipmanları alanında bir marka kurarak bu pazarda yerimizi almak istedik. İlk ürünümüz olarak da Türkiye’de bulunmayan ve hatta dünyada o zaman sınırlı olarak bulunabilen bir ürün seçtik.

Birkaç sene öncesine kadar performansı genelde düşük olan stok skatezlerle mutlu mesut geçiniyorduk. Şimdi Hoverpad olmadan rahat edemiyoruz, bize bu kötülüğü neden yaptınız? Ve neden skatezle çıktınız yola?

Skatez, espor alanındaki en temel ekipmanlardan birisi bize göre. FPS oyunlarında nişan alma hissiyatını belirleyen mouse ve mousepad arasındaki sürtünme diyebiliriz. Eğer mouse şeklini ve tutuşu saymazsak nişan alma performansını etkileyen üç etken var; mouse ağırlığı, mousepad yüzeyi ve skatez yüzeyi.

Türkiye’de bu konuda büyük bir eksik vardı, skatez sadece yurtdışından temin edilebilen bir ürün olduğu için çoğu kullanıcı mouselarını eskimiş ve kötü skatezler ile kullanmaya devam ediyordu. Biz her mouseun altında gelen stok skatezlerden daha iyi olduğumuzu iddia ediyoruz ve hatta şu anda birçok müşterimiz yeni bir mouse alırken bizden de o model için skatez sipariş veriyor. Çünkü hem bizim performansımızı tercih ediyorlar hem de tüm mouselarında aynı hissiyatı arıyorlar. Bazı müşterilerimiz de aylarca kullanmış oldukları skatezleri bizden aldıkları yeni Hoverpadler ile değiştirerek büyük bir rahatlama yaşıyor.

Neden bu ürünle başlamış olduğumuza gelirsek, biz skatezi espor ekipmanı alanına giriş biletimiz olarak gördük. Türkiye’de üretilen kaliteli bir ürün ve iyi müşteri hizmetlerimize kendimize ekipman meraklılarından oluşan bir kitle kazandırmış olduk aslında. Skatez ürünü her zaman Wraith Esports markasının sunduğu temel ürünlerden birisi olacak ancak önümüzdeki yıllarda Wraith markası skatez ürününden çok daha fazlasıyla anılacaktır diye düşünüyoruz.

İlk oyuncu farenizi hatırlıyor musunuz? Bugün en sevdiğiniz ürün nedir?

Espor mouseları alanındaki gelişmelerden tamamen habersiz olduğum bir dönemde tam 7 sene boyunca Razer Taipan kullandım. Her ne kadar zamanının en iyi mouselarından olsa da sonunda değiştirmeye karar verip G305’e geçtiğimde cidden çok büyük bir fark hissettim. Şu anda aktif olarak kullanmakta olduğum mouse, Finalmouse Starlight12, ancak en sevdiğim ürün açık ara farkla Lamzu Atlantis. Lamzu marka olarak iletişimde olduğumuz bir oluşum. Ürünlerine gösterdikleri özen cidden hissediliyor.

Hoverpad V2 bizim Virgin Grade PTFE dediğimiz, en üst seviye skatezlerden. Oyunculara ne katıyor ve neden bu kadar talep görüyor?

Skatez bir tür sarf malzemesi aslında, arabanın lastiği nasıl değiştirmemiz gerekiyorsa skatezlerin de belirli periyotlarda değiştirilmesi gerekiyor. Ne kadar yüksek performanslı ve kaliteli skatezler alırsanız mousepadinizden ve dolayısıyla mouseunuzdan da o kadar yüksek performans alıyorsunuz aslında. Wraith Hoverpad ürününün performans olarak en üst düzeyde olduğunu düşünüyoruz.



Hoverpad geçtiğimiz aylarda ikinci versiyonuna yükseldi. Gerçi açıkladınız ama, V1 ve V2 arasında nasıl bir evrim söz konusu?

Hoverpad ürünü çıktığı günden beri sessizce değişip gelişiyordu aslında. Bir süre sonra üretmekte olduğumuz ürün ilk satışa sunduğumuz üründen o kadar farklı ve üstündü ki ambalajı da V2 olarak değiştirme gereksinimi duyduk. Kısaca, ürünün kusurlarını düzelttik ve üretim kalitemizi artırdık.

Peki üretim süreci nasıl işliyor? Piyasada yer edinmeyi başarmış her fare için bir modeliniz mevcut neredeyse. Bu ürün gamına yeni bir ürün hangi aşamalardan sonra katılıyor?

Üretim tamamen kendi tesisimizin çatısının altında gerçekleştiği için yeni bir model eklenmesi oldukça kolay aslında. İlk olarak test mouseunun elimize ulaşması gerekiyor, daha sonra ölçümleri alınıp skatez şekli çıkartılıyor. Bir hafta içerisinde yeni model test ediliyor ve üretilebilir hale getiriliyor.

Gelelim Cosmic Glass’e. Oldukça iddialı bir yapımla, oldukça niş bir kitleye hitap ediyorsunuz bu ürünle. Hikayesi nedir? Neleri bilmemiz gerekiyor Cosmic Glass ile ilgili.

Cosmic Glass, Wraith için tam anlamıyla bir dönüm noktası diyebiliriz. Firmanın faaliyet alanını ve kimliğini sadece skatezlerden ayırıp genel anlamda gaming ekipmanına taşıyan ürün oldu Cosmic Glass. Mousepad alanına girmek istediğimizi uzun zamandır biliyorduk ancak piyasada zaten var olan ürünlerden farklı bir ürün ile bu pazara girmek istiyorduk. Her ne kadar yurtdışında cam mousepad örnekleri olsa da biz bu ürünü de kendimize özel bir şekilde yapmak istiyorduk. Sonuç olarak geliştirmiş olduğumuz ürün tüm beklentilerimizi karşıladı ve bizim için yeni bir dönem başlatmış oldu. Bu noktadan sonra Wraith Esports’un gaming ekipmanı alanındaki ar-ge faaliyetleri çok daha hızlı ilerliyor olacak.

Peki yurt dışına açılmak konusunda planlarınız var mı? Tiger ve Corepad gibi firmalarla yarışırken görebilecek miyiz sizi?

Biz alanımızda bir Dünya markası olmak istiyoruz. Yaklaşık 4 aydır Avrupa pazarında faaliyet göstermek için birtakım altyapı çalışmaları yapıyoruz. Yurt dışı pazarına resmi olarak girişimiz 2023 yılında olacaktır diye tahmin ediyorum. Avrupa ve daha sonra Amerika pazarında diğer gaming ekipmanı firmaları ile rekabet etmek bizim için oldukça zorlu olacak. Çünkü sadece tek bir alanda değil birden fazla alanda birden fazla oluşumla rekabet ediyor olacağız. Eğer Türkiye’de yakaladığımız başarıyı Dünya’da yakalayabilirsek nihai amacımıza ulaşmış olacağız.

Wraith’in oyunculara dönük ürünler konusunda sonraki hedefi ne? Kumaş bir gamepad veya mod kitleri görebilecek miyiz?

Kumaş mousepad ile ilgili ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Sektöre yenilik getirecek bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Mouse modlama toplulukları için de birçok farklı ürün yakın zamanda wraithesports.com üzerinde bulunabiliyor olacak.

Sektöre bakışınız ve geleceğe dönük planlarınız neler? Okurlarımıza söylemek istediğiniz şeyler var mı?

Yerli pazar için şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz en önemli oluşumun ismi WGear Store. Bu yeni mağazaya wraithesports.com üzerinden erişim sağlanabilecek. Mouse ve klavye switchlerinden Türkiye’de bulunmayan niş mouselara kadar birçok ürün doğrudan WGear üzerinden satın alınabiliyor olacak. Wraithespor çatısı altındaki bu mağaza, espor ekipmanı meraklıları için aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir platform olacak.

Yurtdışı pazarı için konuşacak olursak, önümüzdeki yılları dünya pazarında başarılı olacak ürünlerin ar-ge’sini yapmakla ve gerekli teknolojik yeterliliğe sahip olmakla harcayacağız. Bizim “endgame” olarak nitelendirdiğimiz planımız beş sene içerisinde dünya çapında tanınan bir espor ekipmanı/teknoloji firması olabilmek. Bizi zorlu bir yol bekliyor ancak her geçen gün büyüyen ekibimizle bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.

Bu röportajın okurlarına da şu mesajı bırakmak istiyorum: teknoloji, endüstriyel tasarım, pazarlama veya iş geliştirme alanında belirli bir yeterliliğiniz varsa ve gaming ekipmanı alanında bir katkı sağlayabileceğinize inanıyorsanız lütfen bana ulaşın. Email adresim yigit [at] wraithesports.com

Bu keyiﬂi röportaj için çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim. 🙂