SKILL’de kafe turnuvaları bitmiyor!

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Türkiye’de en çok kafe turnuvası yapan SKILL, tekrar kafe turnuvalarına başlıyor.

01 Ekim 2017 den başlayarak 31 Aralık 2017 e kadar sürecek olan yeni turnuvalarda üç ay süresince 27 farklı şehirde 50 ayrı turnuva düzenlenecek. Üç ay boyunca her cumartesi-pazar düzenlenecek olan turnuvaların sponsorları ise Redragon, TNB, Gamesultan ve Perdigital.



Turnuva Şekli: Single Death Match
Birincilik Ödülü: Redragon Gaming Kablolu Mekanik RGB Klavye USAS
İkincilik Ödülü: Redragon Gaming Kablolu Mouse CENTROPHORUS ve Mouse Pad ARCHELON

Ayrıca turnuvaya katılan herkese promo kod verilecektir.

Promo Kod içeriği:

– PMC Max (süresiz)
– KrissV + EOTech + Camo ButterflyFX (süresiz)
– Camo BDUWoodLand (süresiz)
– Camo Caution (süresiz)
– EXP Booster 100% (30 gün süreli)
– 4x SP Booster 30% (7 gün süreli)

Turnuvaya katılacak herkese şimdiden iyi eğlenceler dileriz.

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