“Speedrun” izlemeyi sever misiniz?

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Tarihteki popüler oyunların glitchler, trickler kullanılarak olabildiğince hızlı bitirilmesini yani kısacası “Speedrun” izlemek şahsen keyif verici.

Benim gibi sizler de speedrun izlemeyi sevenlerdenseniz sizin için güzel bir websitemiz var. Speedrun World Records rastgele bir oyunun speedrun’ını bulup önünüze koyuyor. Yalnız dikkat edin, bu site gerçekten zaman öldürüyor, tabii istediğiniz bu ise olay başka.

Speedrun World Records’ta ciddi sayıda speedrun mevcut. Sistem ise speedrun.com’dan aldığı bilgilerle önünüze bir video koyarak işliyor. Benim ilk denememde Goblet Grotto çıktı peki sizlerde neler var?

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