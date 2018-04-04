Star Trek Online’da sezon oldu 14.5!

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Star Trek Online’da Tzenkethi Savaşı’nı sonlandıran yeni sezon 14.5’i artık bizlerle.

Yeni gelen sezon ortası güncellemesi, çeşitli iyileştirmelerin yanı sıra tüm kaptanlara “The Renegade’s Regret” bölümüne erişim izni veriyor. Bu yeni bölümün ana merkezindeki kişi ise kısa süre önce İttifak’a yardım etmek için kendi türüne ihanet ettikten sonra Deep Space Nine’dan siyasi iltica talep etmiş Tzenkethi Kaptanı Neth Parr. Güncelleme aynı zamanda Kaptan Geordi La Forge ile bizi karşı karşıya getiriyor.

Oyunu Neth Parr olarak oynayıp zalim Tzenkethi Seferi’ni onun bakış açısıyla gözlemlememizi sağlayan bir macera sizi bekliyor.

Son sezon 14.5, şu anda Star Trek Online’ın PC versiyonunda yayında. İleri bir tarihte Xbox One ve PlayStation 4’e de geleceği paylaşılan bilgiler arasında.

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