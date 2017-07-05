Star Wars Battlefront 2 karakter listesi sızdırıldı!

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Kapalı alpha sürümünde olan Star Wars Battlefront 2 karakter listesi reddit’te sızdırıldı.

Reddit kullanıcısı uninspired_zebra tarafından yayınlanan karakter listesi şöyle:

– Boba Fett
– Han Solo
– Leia
– Luke
– Bossk
– Chewbacca
– Darth Vader
– Emperor
– Grievous
– Iden
– Kylo Ren
– Lando
– Maul
– Phasma
– Rey
– Yoda

Listede Finn’in olmayışı ve akıllarda bulunan Obi-Wan Kenobi bir prequel DLC’nin habercisi de olabilir. Tamamlanmış karakter listesini (tabii son durum böyle değilse) ve gelecek DLC’leri ileriki zamanda öğrenebileceğiz.

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