StarCraft Remastered çıkış tarihi ve fiyatını duyurdu!

Blizzard’ın Mart ayında duyurduğu StarCraft Remastered projesi çıkış tarihi ve fiyatını sonunda duyurdu.

14 Ağustos’ta çıkacak olan oyunun 14.99 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. Oyunun PC ve Mac için çıkacağını da hatırlatmakta fayda var.

Klasik StarCraft ve StarCraft: Brood War’un alacağı grafik geliştirmesinin yanı sıra:

– 4K UHD desteği

– Yeni bir matchmaking sistemi ve liderlik tablosu

– Bireysel istatistikleri takip eden oyuncu profilleri

– Campaign ilerlemesini, kişiye özel tuş ayarlarını ve tekrarları kaydedecek “Cloud” sistemi

– Geliştirilmiş müzik ve ses

– Remastered ve klasik versiyon arasında tek tuşla geçiş yapma imkanı da bizlerle olacak.

Oyunu şuan Blizzard mağazasından ön sipariş olarak satın alabilirsiniz. Ön sipariş ile oyunu satın alanlar Char Hive, Korhal Command Center ve Aiur Nexus için kozmetik kazanacak.

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