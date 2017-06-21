Steam yaz indirimleri yarın başlıyor!

Gönderen - - Genel, Haber , ,
0

Her yazın klasiği Steam yaz indirimleri yarın başlıyor ve indirimlerin başlama saatinin Türkiye saati ile 20.00 olması bekleniyor.

PayPal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yarın başlayacak indirimlerin 5 Temmuz’da sona ereceğini söyledi.

Hatırlanacağı gibi indirimler geçtiğimiz 23 Haziran ve 4 Temmuz arasında düzenlenmişti.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Steam yaz indirimleri yarın başlıyor! https://t.co/uthe95qWP4 https://t.co/Cn8VrK6zXx
Biraz MG-42, biraz da M1 Garand... İkinci Dünya Savaşı oyunlarını özleyenler için Day of Infamy incelemesi;… https://t.co/SvoNkQDEin

Flickr