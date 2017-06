Her yazın klasiği Steam yaz indirimleri yarın başlıyor ve indirimlerin başlama saatinin Türkiye saati ile 20.00 olması bekleniyor.

PayPal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yarın başlayacak indirimlerin 5 Temmuz’da sona ereceğini söyledi.

Hatırlanacağı gibi indirimler geçtiğimiz 23 Haziran ve 4 Temmuz arasında düzenlenmişti.

It’s official. The #SteamSummerSale starts 22/06 at 6pm BST and PayPal customers get an extra £5 off *terms apply. https://t.co/PdXnlKZ6qh pic.twitter.com/hobxCz3TBm

— PayPal UK (@PayPalUK) 20 Haziran 2017