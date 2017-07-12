Steel Division: Normandy 44 için Taktik Harita modu

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Daha önce duyurusunu yaptığımız Steel Division: Normandy 44 için Steam atölyesinde şahane bir Taktik Harita modu yayınlandı.

Steam atölyesinde bulabileceğiniz mod, İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen ve Sudden Strike 4 ile birlikte türün zirvesine oynayan strateji oyununun geliştiricileri tarafından geçtiğimiz günlerde ayın modu seçilmişti.

Bu modda lobide ve yükleme ekranındaki görüntülerin değiştiğini, bölgeleri daha kolay tanımak için küçük haritaya saha işaretleri eklendiğini, görüş aracına 100m, 1600m, 2400m ve 4000m halkalar eklendiğini, daha iyi seçebilmek için 1000m’lik halkanın turuncu renkte yapıldığını ve tekrarların kontrol edildiği panelin ekranın altına taşındığını görüyoruz.

Ayrıca modun yapımcılarının belirttiğine göre Taktik Harita modu güncelleştirmeleri sadece gerektiğinde alacak. Yani her yamada bir güncelleme görmeyeceğiz.

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Steel Division: Normandy 44 için Taktik Harita modu https://t.co/7JGHpDvObX https://t.co/G4604V9Lv4

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