SteelSeries kablosuz oyun kumandasını piyasaya sürdü

Piyasaya birçok oyun ekipmanı süren SteelSeries, oyunların keyfini arttırmak için oyunculara birçok seçenek sunuyor. Şirketin yeni ürünü Stratus Duo, kablosuz oyun kumandası ile birçok oyun oynanabiliyor. Aynı zamanda uzun pil ömrüyle oyun keyfini yarıda bırakmıyor! Bununla birlikte, Black Friday indirim günlerinde gerçekleşen büyük fırsatlar birçok SteelSeries ürününü de kapsıyor.

Oyun sektörünün teknoloji devi SteelSeries, oyuncuların oyun esnasındaki uyumluluğunu artırmak için birçok ekipman sunuyor. Bu ekipmanlardan biri olan Stratus Duo, tamamen kablosuz olma özelliğiyle birlikte oyun severlere sınır koymadan keyif alabilecekleri bir oynayış hazırlıyor. Tüm Android ve Windows cihazlarına kolaylıkla bağlanma özelliğine sahip olan bu oyun kumandası birçok oyunda destekleniyor. Stratus Duo, bağlanırken ayrıca bir yazılım istemiyor ve Bluetooth, USB Kablosuz Adaptör ile bağlanabiliyor. 5 binden fazla Steam oyununu desteklediği bu oyun kumandası aynı zamanda 20 saate kadar dayanıklı uzun pil ömrü ve oyun esnasında şarj olma özelliğiyle oyun keyfini yarıda bırakmıyor. Steam Big Picture Modu ve Steam Link desteğinin de faydalarından yararlanılabilen Stratus Duo’da, tek bir tuşa basarak Windows ve Steam için olan kablosuz bağlantıdan Android, Oculus Go ve Samsung Gear VR gibi platformlara Bluetooth bağlantısıyla direkt olarak geçiş yapılabilir.

SteelSeries’in yeni oyun kumandası Stratus Duo’nun tuş takımı çok avantajlı

Oyuncuların oyunlardan aldığı keyfi artıran ve özel ürünler üreten SteelSeries, yeni oyun kumandasıyla konsol kullanımını oyunlar için daha etkili bir boyuta taşıyor. Oyun esnasında önemli olan refleks kontrollerini kolaylaştıran yeni oyun kumandası Stratus Duo’nun tuş takımı oyunculara bu konuda avantaj sağlıyor. Oyun kumandasının en önemli özelliklerinden biri, açma/kapama tuşuna sahip olmasıdır. Aynı zamanda L ve R tuş setlerinin yaylı değil manyetik olması da en büyük avantajlardan biri. Oyuncuların gözdesi olan mekanik klavyede olduğu gibi, tuşa tamamen basıldığında değil basılmaya başlandığı anda harekete geçme durumu, Stratus Duo’da da aynı şekilde işliyor. Oyuncuların tepki süresini hızlandırmayı hedefleyen oyun kumandası, oyun içi artırdığı performansla oyuncuları başarıya götürüyor. Aynı zamanda tuş dizimi sayesinde oyun esnasında büyük bir rahatlık sağlıyor. Android uyumu için mobil oyunlarda kullanılabilir bir cep telefonu yerleştirme kısmı da bulunuyor.

SteelSeries ürünleri Black Friday kapsamında indirime giriyor

Yılın son günlerine doğru gerçekleşen Black Friday indirim günleri sayesinde birçok SteelSeries ürününe indirimli olarak sahip olmak mümkün. İndirimli SteelSeries ürünleri n11, Trendyol, İtopya, Teknosa ve Hepsiburada gibi platformlardan alınabilir. SteelSeries, bu avantajlı tarihler arasında oyuncuların gözdesi olan Rival 600 oyuncu mouseu, Artics 7 oyuncu kulaklığı, Apex 7 mekanik oyuncu klavyesi gibi ürünleri indirimli olarak satışa sunuyor. Aynı zamanda kablosuz oyun kumandası Stratus Duo da indirimli ürünler arasında yer alıyor. Yılın son günlerine yaklaşırken güzel bir yılbaşı hediyesi olabilir!