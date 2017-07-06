Super Mario Odyssey’de Game Over olmak yok!

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Nintendo, E3’ün en iyi oyunu ödülünü alan Super Mario Odyssey’de “Game Over” ekranı olmayacağını açıkladı.

Nintendo, Twitter adreslerinde yaptıkları paylaşımda “Mario’nun canı sıfıra da düşse ölmeyecek sadece 10 altın kaybedecekseniz. Ne kadar hata yaparsanız yapın farketmez, Game Over olmayacaksınız” şeklinde açıklamada bulundular. Bir başka paylaşımda ise “9 veya daha az altınla can barınız sıfırlanırsa yine değişen bir şey olmayacak. Endişelenmeden açık dünyanın keyfini çıkarın” şeklinde oyunun ölme mekaniği olmayacağının altını çizdiler.

Daha önce de bahsettiğimiz Super Mario Odyssey’in “şapka” mekaniği ile birlikte ölmenin de olmaması, oyuncuların rahat rahat istedikleri her şeyi deneyebilecekleri anlamına geliyor.

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