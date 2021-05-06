Switch’te oyun yapmayı öğrenmek: Game Builder Garage

Hiç kendi video oyununuzu yaratmayı hayal ettiniz mi? Bu rüya, 11 Haziran’da Nintendo Switch için özel olarak piyasaya sürülecek Game Builder Garage ile gerçeğe dönüşebilir. Avrupa’da Nintendo eShop’ta piyasaya sürülecek bu yeni yazılım ile çocuklar, ebeveynler ve aradaki herkes! – kendi video oyunlarını yaratmayı ve paylaşmayı öğrenirken eğlenebilirler. Nodon adlı renkli yaratıkları birbirine bağlayarak, görsel oyun programlamanın temellerini kapsayan eğlenceli, rehberli dersler aracılığıyla herkes kendi oyununu nasıl yaratacağını öğrenmenin tadını çıkarabilir ve önceden deneyim gerekmez! Nodon’un neye benzediği ve oyunda nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmek ve oluşturabileceğiniz oyun türlerine göz atmak için aşağıdaki yeni fragmana göz atın:

Nodon, oyunlarınızı sıfırdan oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanılan büyük kişiliklere sahip yaratıklardır. Game Builder Garage’da her biri benzersiz bir işleve sahip düzinelerce Nodon vardır ve oyunları çeşitli şekillerde birbirine bağlayarak nasıl geliştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin, Stick Nodon’u Person Nodon’a bağlayarak analog bir çubukla insan benzeri bir karakter yaratabilir ve hareket ettirebilirsiniz! Böylece oyun programlamanın temellerini eğlenceli ve sezgisel bir şekilde öğreneceksiniz. Yandan kaydırmalı platform oyunlarından kart yarışçılarına kadar çok çeşitli farklı türde video oyunları da yaratabileceksiniz!

Game Builder Garage’ı ilk kez başlattığınızda, Ders Modu ile başlayabilirsiniz. Burada görsel programlamanın temel kavramını öğrenmek için kullanacağınız canlılar olan renkli ve ilginç Nodon ile adım adım, kendi temponuzda alabileceğiniz interaktif derslerle tanışacaksınız. Bu dersler, oyuncuların küçük bulmacaları veya görevleri çözerek bilgilerini test etmeleri için aralarında kontrol noktaları bulunan, tüm deneyim seviyelerinden insanlar için eğlenceli, ilgi çekici ve mükemmel olacak şekilde tasarlanmıştır.

Ücretsiz Programlama modunda, derslerde öğrendiğiniz tüm becerileri teste tabi tutarak kendi oyun fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Tek bir düğmeye basarak, yaratıcılığınızı hızlıca denemek ve nasıl oynandığını görmek için programlama ve oyun ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Biraz ilham arıyorsanız, internet üzerinden veya yerel kablosuz bağlantı üzerinden arkadaşlarınız ve ailenizle oyun alışverişi yapabilir ve indirebilirsiniz. * Bu, yalnızca kendi eserlerinizden bazılarını göstermek için değil, aynı zamanda diğer oyuncular tarafından oluşturulan oyunlara göz atabileceğiniz bir yol. Hatta diğer oyuncular tarafından yüklenen oyunların programlanmasında onları incelemek ve kendi püf noktalarını öğrenmek için Serbest Programlama moduna geçebilirsiniz!

Game Builder Garage bir Joy-Con kumandası, Nintendo Switch Pro Controller veya Nintendo Switch Lite ** kontrolleriyle kontrol edilebilirken, Nintendo Switch yuvasındaki USB bağlantı noktasına takılan uyumlu bir fareyi kullanarak da oyunlar oluşturabilirsiniz. Bu kontrol seçeneği, yazılımda gezinirken fare hissini sevenler için daha kolay olabilir.

Game Builder Garage, 11 Haziran‘da Avrupa’da Nintendo eShop’a özel olarak çıkıyor.